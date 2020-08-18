Van'da korona alarmı: Günde 800 kişi hastaneye başvuruyor









Enfekte olanların fazla olduğunun belirtildiği kentlerden biri de Van.





SES Van Şubesi Eşbaşkanı Figen Çolakoğlu, hastane kapasitelerinin doluluk oranına yaklaştığını belirterek, Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne günlük yaklaşık 800 hastanın başvuru yaptığını söyledi.





Koronavirüs (Covid-19) tedbirlerinin gevşetilmesi ve normalleşme sürecine gidilmesiyle birlikte, birçok kentte vaka sayısında patlama yaşanıyor. Yaz aylarında azalacağı öngörülürken Ankara, Diyarbakır, Urfa, Mardin, Antep ve Van gibi birçok kentte pandemi hız kazandı.





Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Van Şube Eşbaşkanı Figen Çolakoğlu, vakalardaki artışın 1 Haziran sonrası yapılan normalleşme süreciyle birlikte yükseldiğine dikkat çekerek, uygulanan stratejilerin bir kaosa sebep olduğunu söyledi. Çolakoğlu, “Bu durum ekonomiye nefes aldırma amaçlı salıverilen önlemlerin ne kadar ölçüsüz yapıldığının sonucudur” dedi.





Van’daki hastanelerin kapasitenin şuan doluluk oranına yaklaştığını belirten Çolakoğlu, Kovid-19 alanlarına çevrilmiş birimlerde yoğunluk, bitmeyen kuyruklar ve mevcut yoğun bakım ünitelerinin kapasiteleri büyük ölçüde dolu olduğunu ifade etti. Çolakoğlu,“Hatta servislerde yoğun bakıma alınmayı bekleyen hastalarda olabiliyor. Şu durumda 'hastanelerin kapasiteleri kaldırmaz' diyemeyiz ama böyle hızlı şekilde devam ederse, hastaneler yakın bir zamanda konuşabileceğimiz bir soruna dönüşecektir. Vakaların bu denli tırmanışta olduğu bir süreçte, her pozitif vakayı hastanede tutabilme olasılığı yok ve kapasite bunu karşılayabilecek bir noktada değil. Şuan sadece takip ve yoğun bakım şartı gerekli olan vakalar hastanede tutuluyor. Bunların dışındaki vakalar, ‘evde izolasyon koşullarını oluşturun’ söylemiyle eve gönderiliyor” diye konuştu.





Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne günlük yaklaşık 800 hasta başvurusu olduğuna dikkat çeken Çolakoğlu, bazen hasta sayısının bu rakamı da aştığını ifade etti. Çolakoğlu, “Kentteki diğer hastaneleri de düşününce sayı ürkütücü oluyor. Tabi bu başvurulara pozitif vaka değerlendirmesi yapmak yanlış olur. Şuan Van geneli aktif bulaş sayısının 2 bini zorladığını söyleyebiliriz” dedi.





Salgın ile ilgili söylenen yanlış bilgilerin insanlarda bir rehavete sebep olduğunu söyleyen Çolakoğlu, toplumda "salgın bitti" algısının oluştuğunu dikkat çekti. Çolakoğlu şöyle devam etti:





“Açıkçası yazın gelmesiyle birlikte virüsün tesirinin azalacağı ifadeleri insanlarda, ‘salgın bitti, üstesinden gelindi’ algısı oluşturdu. Bu durum da çok yanıltıcı oldu. Gelinen tablo bunun hiçte böyle olmadığını gösterdi. Öncelikle şunu kabullenmemiz lazım; bu bulaş bir iki yıllık bir mevzu değil. Bu durumu kabullenip doğru yol ve yöntemi izlemek gerek. Bu durumda maske kullanmak ve fiziki mesafeye dikkat etmek çok önemli. Denetimlerde devlet kurumlarının yanı sıra sağlık alanında yer alan tüm meslek örgütlerinin yer aldığı ortak bir mücadele ağı oluşturulmalı ve çalışmalar şeffaf olmalıdır. Bu yaşanan pandemi sorunu hepimizi kapsıyor ve birlikte mücadele etmemiz gerekiyor. Birlikte mücadelenin sonuç vereceğini unutmamalıyız.”