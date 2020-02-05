Van'da meydana gelen çığda 4 kişi hayatını kaybetti

Van’ın Bahçesaray ilçesinde üzerine çığ düşen minibüse ulaşıldı. Çığ altında kalan yolculardan 4 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, 7 kişinin de kurtarılarak hastaneye sevk edildiği öğrenildi.





Van’ın Bahçesaray karayolunun 33’üncü kilometresinde içerisinde 10 ile 15 kadar yolcunun bulunduğu tahmin edilen minibüs ile iş makinesinin üzerine çığ düştüğü ihbarı yapıldı. İhbar üzerine olay yerine AFAD, UMKE, 112 Acil Servis, jandarma ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Arama-kurtarma çalışmaları çevre köylerdeki vatandaşların da desteğiyle devam etti.





Arama-kurtarma çalışmaları sonucunda minibüsteki 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Daha önce çıkarılan 5 kişinin hastaneye sevk edildiğini açıklanmıştı. İlerleyen saatlerde minibüsten 2 kişinin daha sağ kurtarıldığı belirtildi. Şimdiye kadar minibüsten sağ olarak kurtarılan kişi sayısı toplamda 7 olduğu aktarıldı.





Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, konuya ilişkin yaptığı açıklamada bölgede yoğun kar ve tipinin etkili olduğunu söyledi. Bilmez, ihbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE, 112 Acil Servis, Karayolları ve jandarma ekiplerinin gönderildiğini belirtti.







Açıklamasının devamında Bilmez, “Van Bahçesaray kara yolunun 33. kilometresinde minibüs ve bir iş makinesinin çığ altında kaldığı ihbarı bize ulaştı. Ekipler bölgeye yönlendirildi. Aynı zamanda karayolları ve belediyenin iş makinelerini oraya yönlendirdik. İlk ekip olay yerine vardı. Ancak telefon çekmiyor. Minibüsün içinde 10-15 arasında yolcu olduğu söyleniyor. Bölgede Yoğun kar ve tipi etkili.” şeklinde ifade etti.





Öte yandan üzerine çığ düşen iş makinesinin operatörünün son anda araçtan atlayarak kurtulduğu bildirildi. Aramalar 50 kişilik ekibin çalışmasıyla devam edildi.