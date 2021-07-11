Van'da üzücü kaza: Mültecileri taşıyan minibüs yandı, 12 kişi öldü

Kaza, ilçeye bağlı Yumaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Özalp istikametinden geldiği ileri sürülen 65 ER 186 plakalı minibüs, Yumaklı Mahallesi'ne geldiğinde sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlanması yanmaya başladı. Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine jandarma, 112 Acil Servis, Van Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarmak Ekibi (UMKE) ve Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Bakanlığı'na bağlı Muradiye İlçe Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Jandarma, bölgede geniş güvenlik önlemleri alırken, itfaiye bir taraftan yangına müdahale ederken, sağlık ekipleri de bir taraftan yaralılara müdahale etti.







Kazada 12 kişi yaşamını yitirdi, yaralanan 20 kişi ise Van, Muradiye ve Erciş ilçesinde tedavi altına alındı.