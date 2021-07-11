Samanyolu Haber /Gündem / Van'da üzücü kaza: Mültecileri taşıyan minibüs yandı, 12 kişi öldü /11 Temmuz 2021 10:59

Van'da üzücü kaza: Mültecileri taşıyan minibüs yandı, 12 kişi öldü

Van'ın Muradiye ilçesinde mültecileri taşıyan minibüs kaza yaptı. Kazada 12 kişi yaşamını yitirdi, 20 kişi de yaralandı.

SHABER3.COM

Kaza, ilçeye bağlı Yumaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Özalp istikametinden geldiği ileri sürülen 65 ER 186 plakalı minibüs, Yumaklı Mahallesi'ne geldiğinde sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlanması yanmaya başladı. Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine jandarma, 112 Acil Servis, Van Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarmak Ekibi (UMKE) ve Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Bakanlığı'na bağlı Muradiye İlçe Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Jandarma, bölgede geniş güvenlik önlemleri alırken, itfaiye bir taraftan yangına müdahale ederken, sağlık ekipleri de bir taraftan yaralılara müdahale etti.

Kazada 12 kişi yaşamını yitirdi, yaralanan 20 kişi ise Van, Muradiye ve Erciş ilçesinde tedavi altına alındı. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Van'da üzücü kaza: Mültecileri taşıyan minibüs yandı,... Sonraki Haber >>

Davutoğlu’ndan Bahçeli’ye “Serok” göndermesi

Davutoğlu’ndan Bahçeli’ye “Serok” göndermesi

Eski il başkanı Erdoğan’ı işaret etti

Eski il başkanı Erdoğan’ı işaret etti

Yalancıların Mumları Teker Teker Sönüyor…

Yalancıların Mumları Teker Teker Sönüyor…

Salih Gergerlioğlu'nu gözaltına aldılar.

Salih Gergerlioğlu'nu gözaltına aldılar.

'Korona Türkleri etkilemez' diyen Erbaş: Türkiye'nin Elon Musk'ıyım!

'Korona Türkleri etkilemez' diyen Erbaş: Türkiye'nin Elon Musk'ıyım!

Peker, bu sefer Soylu'nun kasasını açıkladı

Peker, bu sefer Soylu'nun kasasını açıkladı

"Hukuksuz geri itmeleri durdurun"

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a hodri meydan

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a hodri meydan

Meksika körfezi alev alev

Meksika körfezi alev alev

Erdoğan'ın yakını Yahya Birinci gözaltına alındı

Erdoğan'ın yakını Yahya Birinci gözaltına alındı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:14:33