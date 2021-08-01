Samanyolu Haber /Gündem / Van'da yine sel: Yürek burkan görüntüler /01 Ağustos 2021 10:06

Van'da yine sel: Yürek burkan görüntüler

Başkale’de etkili olan sağanak yağış sonucu bir hafta geçmeden meydana gelen ikinci selde, onlarca ev ve ahır yıkıldı, çok sayıda hayvan sele kapılıp öldü.

Van'da yine sel

Van'ın Başkale ilçesinde sağanağın ardından oluşan sel nedeniyle 6 evin yıkıldığı, 30 evde de hasarın oluştuğu belirlendi

Van’ın Başkale ilçesi Esenyamaç  Mahallesi’nde sağanak yağış nedeniyle yine sel meydana geldi. Onlarca ev ve ahırın yıkıldığı mahallede, araçlar da sele kapılarak, sürüklendi. Selin vurduğu mahalleye ulaşım sağlanamazken, elektrikler de kesildi. 

Ercan Sevmez adlı bir yurttaşın Esenyamaç köyündeki sele ilişkin sosyal medya hesabından paylaştığı videolar selin boyutlarını gözler önüne serdi. Sevmez paylaşımlarına şu notları düştü:

"Köy yolları kapanmış, acil durum ilan edilmeli ve köye yardım ulaşmalıdır. Alternatif yol açılmalıdır. Sel Felaketi devam etmektedir."


Van'da kayyım vali ile sel bölgesinde inceleme yapan AKP Van Milletvekili Gülaçar ‘2 saatten fazladır yoldayız. Şimdi manzarayı gördük. Biraz ağır bir manzara’ diye konuştu.

MUHTAR: BÜYÜK BİR FACİA ÖNLENDİ

Muhtar Ayhan Korkmaz da Kaymakam Solak'ın kendilerini sel konusunda uyardığını ve bu uyarılar doğrultusunda camiden de anons yaparak vatandaşları bilgilendirdiklerini belirterek, "Böylece büyük bir facia önlenmiş oldu” dedi.


SEL SULARINA KAPILAN KADINI AKRABALARI SON ANDA KURTARDI

Sel nedeniyle 6 evin yıkıldığı mahallede suya kapılan Kader Yurtseven, akrabaları tarafından kurtarıldı.
Yurtsever, yaptığı açıklamada, hayvanlarını toplamaya çalışırken sel sularına kapıldığını söyledi. Çok zor anlar yaşadığını belirten Yurtsever, "Her şeyimiz gitti. Babam da cezaevinde, burada değil" dedi.

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