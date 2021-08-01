Van'da yine sel: Yürek burkan görüntüler

Ercan Sevmez adlı bir yurttaşın Esenyamaç köyündeki sele ilişkin sosyal medya hesabından paylaştığı videolar selin boyutlarını gözler önüne serdi. Sevmez paylaşımlarına şu notları düştü:

Van’ın Başkale ilçesi Esenyamaç Mahallesi’nde sağanak yağış nedeniyle yine sel meydana geldi. Onlarca ev ve ahırın yıkıldığı mahallede, araçlar da sele kapılarak, sürüklendi. Selin vurduğu mahalleye ulaşım sağlanamazken, elektrikler de kesildi.

Van'da kayyım vali ile sel bölgesinde inceleme yapan AKP Van Milletvekili Gülaçar ‘2 saatten fazladır yoldayız. Şimdi manzarayı gördük. Biraz ağır bir manzara’ diye konuştu.



MUHTAR: BÜYÜK BİR FACİA ÖNLENDİ





Muhtar Ayhan Korkmaz da Kaymakam Solak'ın kendilerini sel konusunda uyardığını ve bu uyarılar doğrultusunda camiden de anons yaparak vatandaşları bilgilendirdiklerini belirterek, "Böylece büyük bir facia önlenmiş oldu” dedi.









SEL SULARINA KAPILAN KADINI AKRABALARI SON ANDA KURTARDI





Sel nedeniyle 6 evin yıkıldığı mahallede suya kapılan Kader Yurtseven, akrabaları tarafından kurtarıldı.

Yurtsever, yaptığı açıklamada, hayvanlarını toplamaya çalışırken sel sularına kapıldığını söyledi. Çok zor anlar yaşadığını belirten Yurtsever, "Her şeyimiz gitti. Babam da cezaevinde, burada değil" dedi.