Van'daki kayyım açıklamasına polis müdahalesi



Van Büyükşehir Belediyesi'ne kayyım atanmasının ardından DEM Parti milletvekillerinin ve belediye başkanlarının da aralarında yer aldığı heyetin basın açıklaması yapmasına polis izin vermedi. Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Doğan Hatun da dahil çok sayıda kişi gözaltına alındı.



"Terör örgütüne yardım" suçlamasıyla hakkında 3 yıl 9 ay hapis cezası verilen DEM Partili Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan görevden alındı, yerine kayyım atandı. İçişleri Bakanlığı'nın kararı ile Van Valisi Ozan Balcı, Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi. Kayyım atanması sonrası Cumhuriyet Caddesi’nde açıklama yapmak isteyen, aralarında DEM Parti Van Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanları Abdullah Zeydan ile Neslihan Şedal, DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Doğan Hatun, DEM Parti milletvekilleri ve il/ilçe başkanlarının olduğu heyet, polisler tarafından Sanat Sokağı’nda durduruldu. Heyetin açıklama yapmasına izin verilmezken, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Doğan Hatun da dahil çok sayıda kişi gözaltına alındı. Caddede toplanan kitle, gözaltıları, alkış ve sloganlarla protesto etti.