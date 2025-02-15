Samanyolu Haber /Politika / Van'daki kayyım açıklamasına polis müdahalesi /15 Şubat 2025 16:52

Van'daki kayyım açıklamasına polis müdahalesi

Van'daki kayyım açıklamasına polis müdahalesi: Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Doğan Hatun dahil çok sayıda kişi gözaltına alındı.

SHABER3.COM


Van Büyükşehir Belediyesi'ne kayyım atanmasının ardından DEM Parti milletvekillerinin ve belediye başkanlarının da aralarında yer aldığı heyetin basın açıklaması yapmasına polis izin vermedi. Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Doğan Hatun da dahil çok sayıda kişi gözaltına alındı.

"Terör örgütüne yardım" suçlamasıyla hakkında 3 yıl 9 ay hapis cezası verilen DEM Partili Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan görevden alındı, yerine kayyım atandı. İçişleri Bakanlığı'nın kararı ile Van Valisi Ozan Balcı, Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi. Kayyım atanması sonrası Cumhuriyet Caddesi’nde açıklama yapmak isteyen, aralarında DEM Parti Van Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanları Abdullah Zeydan ile Neslihan Şedal, DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Doğan Hatun, DEM Parti milletvekilleri ve il/ilçe başkanlarının olduğu heyet, polisler tarafından Sanat Sokağı’nda durduruldu. Heyetin açıklama yapmasına izin verilmezken, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Doğan Hatun da dahil çok sayıda kişi gözaltına alındı. Caddede toplanan kitle, gözaltıları, alkış ve sloganlarla protesto etti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Van'daki kayyım açıklamasına polis müdahalesi Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:37:30