Samanyolu Haber /Gündem / Vapurda dehşet: Tanımadığı bir kişinin saçlarını ateşe verdi /17 Eylül 2023 10:11

Vapurda dehşet: Tanımadığı bir kişinin saçlarını ateşe verdi

Vapurda yaşanan olay büyük şok etkisi yaptı. Vapurda oturan bir gence arkadan yaklaşan bir kişi saçlarını yakarak sakin adımlarla uzaklaştı. Bir anda saçları tutuşan genç neye uğradığını şaşırdı

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İstanbul’da vapurda bir şahıs, tanımadığı bir gencin saçını yaktı.

İstanbul’da bir vapurda yaşanan olayda, bir şahıs, arkasından sessizce yaklaştığı gencin saçlarını ateşe verdi. Saçlarının yandığını fark eden gençle saldırgan şahıs arasında kavga çıktı.

İstanbul’da bir vapurda skandal bir olay meydana geldi. Vapurda oturan bir gencin yanına arkadan sessizce yaklaşan adam, gencin saçını ateşe verdi. Saçlarının tutuştuğunu gören genç, kısa süreli paniğin ardından şahsın üstüne atladı. Genç ile saldırgan şahıs arasında arbede yaşandı.
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