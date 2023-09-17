Vapurda dehşet: Tanımadığı bir kişinin saçlarını ateşe verdi

İstanbul’da vapurda bir şahıs, tanımadığı bir gencin saçını yaktı.







İstanbul’da bir vapurda yaşanan olayda, bir şahıs, arkasından sessizce yaklaştığı gencin saçlarını ateşe verdi. Saçlarının yandığını fark eden gençle saldırgan şahıs arasında kavga çıktı.





İstanbul’da bir vapurda skandal bir olay meydana geldi. Vapurda oturan bir gencin yanına arkadan sessizce yaklaşan adam, gencin saçını ateşe verdi. Saçlarının tutuştuğunu gören genç, kısa süreli paniğin ardından şahsın üstüne atladı. Genç ile saldırgan şahıs arasında arbede yaşandı.