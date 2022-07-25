VAR teknolojisine ne kadar güvenebiliriz? Yeni bir araştırma ilginç bir iddiada bulunuyor...

VAR teknolojisinin futbol sahalarında kullanılmaya başlamasının neredeyse üç yıl sonrasında, bu teknoloji futbol meraklıları arasında halen tartışılıyor. Türünün en iyisi olan video teknolojisi, pek çok kişinin övgülerini alsa da, teknolojiyi beğenmeyen ve gerçekten ne kadar verimli olduğunu sorgulayan, oyunu yavaşlattığını belirten diğer kişiler de bulunuyor.





Kısa bir süre önce tamamlanan yeni bir araştırma da teknolojinin yüzde yüz doğru sonuç veremeyebileceğini söylüyor. Araştırmacılar, kısmen insanların verileri algılama şeklinden dolayı VAR teknolojisinin şu anda futbolda doğru ofsayt kararları vermek için yeterince kesin olmadığını belirtiyor.





KULLANIŞLI AMA TAMAMEN DE VARA GÜVENİLMEMELİ





Araştırmanın liderliğini yapan Dr. Pooya Soltani, “VAR çeşitli bariz hataları bulmak için kullanışlı olsa da, hakem kararlarını vermek için tamamen kendisine güvenilmemelidir” diyor.





VAR teknolojisi, sahanın çeşitli noktalarındaki kameraların kullanımı ile kayıtların incelenmesine ve bazı tartışmalı pozisyonların maç sırasında küçük bir mola ile çözülmesine yardımcı oluyor. Tabii ki bu küçük molalar, normalde futbolda olmadıkları için, oyunun bir miktar yavaşlamasına ve durmasına sebep olabiliyor.





Yapılan yeni araştırmada, Dr. Soltani bir futbol oyuncusunun topu arkadaşından aldığı bir pası çeşitli kamera açılarından kaydederken, top ve oyuncunun 3D konumlarını da optik hareket kaydı kameraları ile kaydetti.





Bu kayıtları izleyen katılımcılara topun ayaktan çıktığı anı belirlemeleri ve pozisyonun ofsayt olup olmadığını söylemeleri istendi.





Araştırmanın bulduğunda göre, katılımcılar, topun ayaktan çıkış anının optik hareket kameralarına göre ortalamada 132 milisaniye daha geç olduğunu düşünüyordu.





Ayrıca katılımcıların, hareket 0 ve 90 derecelerdeyken ve VAR rehber çizgileri varken daha doğru karar verdikleri de bulundu.





Dr. Soltani, VAR’ın hakemlere doğru karar vermede yardımcı olmak için gerçekten kullanışlı olduğunu söylerken, kesin sınırlamalarının olduğunu belirtiyor. Bazen VAR için kullanılan kameraların kare sayısının ve çözünürlüğünün hızlı hareketler için yeterli olmadığını ve oyuncuların veya topun bulanık olabildiğini de vurguluyor. Bu yüzden izleyicilerin, topun ayaktan çıktığı anı kendi görüşlerine göre yorumlamaları gerekebiliyor ve bu da bir pozisyonun ofsayt olup olmadığını değiştirebiliyor.





132 milisaniyenin çok büyük gibi görünmediğinin farkında olduğunu da belirten Dr. Soltani, bu kadar hızlı bir oyunda bu sürenin oyuncu konumlarında çok önemli değişiklikler için yeterli olduğunu vurguluyor.