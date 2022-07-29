Samanyolu Haber /Gündem / Varank ile Özdağ arasında ‘yeğen’ kavgası /29 Temmuz 2022 09:26

Varank ile Özdağ arasında ‘yeğen’ kavgası

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter üzerinden tartıştı. İki isim birbirlerine sert sözler söyledi.

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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, üniversiteye başlayan gençlere, “İlk düşünceniz istihdam olmasın” çağrısı yapan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank hakkında “Bu çağrıyı yapan bir bakan, eğer kendi yeğenlerine çifter çifter iş buluyorsa bundan utanç duymalıdır” ifadelerini kullanmıştı.

VEKİLLİKTEN İSTİFA EDECEK MİSİN?

Ümit Özdağ’a Twitter üzerinden yanıt veren Mustafa Varank, şu tweet’i attı:

“Bu ahlaksız provokatör de bana bulaşmaya çalışmış. Benim bırakın kamuda çalışanı, çalışan bir yiğenim yok. Hepsinin yaşları küçük. Bu yalanını ispat edersen ben istifa etmeye hazırım, edemezsen sen partinden ve vekillikten istifa edecek misin alçak müfteri!”

AHLAKSIZ DA SENSİN MÜFTERİ DE SENSİN

Ümit Özdağ’ın tekrar cevap vermesiyle ikili arasında şu diyalog yaşandı:

Ümit Özdağ: Terbiyeli konuş. Sen kimlerden bahsettiğimi ve olayı gayet iyi anladın. Ahlaksız da sensin müfteri de sensin. Türk gençlerinin umutlarını yıkan bir zihniyetin temsilcisisin sen.

Mustafa Varank: Lafı gevelemeyi bırak da yalanını ispat et. Hadi hodri meydan! Kimmiş benim yeğenim? Hangi mahkeme ne karar vermiş? İspat etmeyen sadece müfteri değil aynı zamanda alçaktır!
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