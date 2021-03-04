Varank’ın LeMan karikatürüne yaptığı eleştiri alay konusu oldu

Mizah dergisi LeMan bu hafta kapağına Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank’ın “Türkiye bir uzay ülkesidir” ifadesini taşıdı.













Kapağı Twitter hesabından paylaşan LeMan çizeri Tuncay Akgün’e Varank’tan tepki geldi. Akgün’ün paylaşımını alıntılayan Bakan Varank “Yerçekimsiz ortamda böyle oturmak mümkün değil. Asgari seviyede de olsa temel bilimler bilgisi ve iyi mizah anlayışına sahip olmadığınız anlaşılıyor. TÜBİTAK popüler bilim yayınlarını takip ederek belki kendinizi ve mizah anlayışınızı geliştirebilirsiniz” ifadelerini kullandı.













Akgün paylaşımında “Oldu! Mizahı da sizden öğreneceğiz. Mr Spock’la Kaptan Kirk de yıldız gemisi Atılgan’da uçarak takılıyorlar zaten” ifadelerini kullandı.







