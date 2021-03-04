Samanyolu Haber /Politika / Varank’ın LeMan karikatürüne yaptığı eleştiri alay konusu oldu /04 Mart 2021 13:30

Varank’ın LeMan karikatürüne yaptığı eleştiri alay konusu oldu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın karikatürde fizik kuralları araması da sosyal medyada espri konusu oldu.

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Leman’da yer alan karikatürü hakkında “Yerçekimsiz ortamda böyle oturmak mümkün değil” yorumunu yapınca Leman çizeri Tuncay Akgün, “Oldu! Mizahı da sizden öğreneceğiz.” dedi.

Mizah dergisi LeMan bu hafta kapağına Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank’ın “Türkiye bir uzay ülkesidir” ifadesini taşıdı.




Kapağı Twitter hesabından paylaşan LeMan çizeri Tuncay Akgün’e Varank’tan tepki geldi. Akgün’ün paylaşımını alıntılayan Bakan Varank “Yerçekimsiz ortamda böyle oturmak mümkün değil. Asgari seviyede de olsa temel bilimler bilgisi ve iyi mizah anlayışına sahip olmadığınız anlaşılıyor. TÜBİTAK popüler bilim yayınlarını takip ederek belki kendinizi ve mizah anlayışınızı geliştirebilirsiniz” ifadelerini kullandı.




Varank’ın karikatürde fizik kuralları araması da sosyal medyada espri konusu oldu. Tuncay Akgün, Bakan Varank’a Twitter üzerinden cevap verdi.

Akgün paylaşımında “Oldu! Mizahı da sizden öğreneceğiz. Mr Spock’la Kaptan Kirk de yıldız gemisi Atılgan’da uçarak takılıyorlar zaten” ifadelerini kullandı.


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