Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Bakan Mustafa Varank’ın "tetikçi" diye hakeret ettiği gazeteci Fuat Uğur'un Türkiye gazetesindeki yazılarına son verildiği iddia edilmişti.





Bugüne kadar çok sayıda gazeteci ve işadamını hükümete muhalif diye hedef gösteren Uğur çok ağır hakaretlerin yer aldığı tekzip metninin Sanayi Bakanlığı'nın internet sitesinde yayımlandığı gün

iki hafta tatile çıktığını belirtmişti.





ERDOĞAN'IN İHALE REKORTMENİ İŞADAMLARINA NE DEDİ?





Uğur, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın gözde işadamları (Hasan Kalyoncu, Mehmet Cengiz, Nihat Özdemir, ve M. Nazif Günal) tarafından işletilen İstanbul Yeni Havalimanı’nda suyun çok pahalı olduğuna dair tweett attı.





İstanbul Havalimanı’nda suyun 8 liradan satıldığını yeni fark eden Uğur, şahsi Twitter hesabında otoparkın bomboş olmasının sebebini "fahiş fiyatlara" bağladı.







"FAHİŞ FİYATLARI KOYARSAN BÖYLE"

Uğur, “İlaç içmek zorundaydım, mecbur bayıldım 1 liralık suya 8 TL’yi. Havalimanının otoparkı ise bomboş. Girdi-çıktı 24 lira yaparsan, fahiş fiyatlar koyarsan böyle. Tam bir 'işletmecilik' dehası” ifadelerini kullandı.



İç hat ve dış hat uçuşları 1 Nisan'dan itibaren Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Yeni Havalimanı'na kaydırılmıştı.

Yolcular havalimanının açıldığı ilk günden beri terminal binasında otopark, gıda ve içecek fiyatları başta olmak üzere fahiş tarifeler uygulandığından yakınıyor.

Gazeteci Uğur haber değeri taşıyan fahiş tarifelerin farkına Varank'ın "tetikçi" hakaretinden sonra fark edebildi.

Uğur, “Tam bir 'işletmecilik' dehası!” sözleri ile havalimanını işleten İGA ile alay etti.