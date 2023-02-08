Samanyolu Haber /Politika / Varank yaptığı 'zırva' açıklama büyük tepki çekti /08 Şubat 2023 09:20

Varank yaptığı 'zırva' açıklama büyük tepki çekti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, deprem ile ilgili açıklamasını iktidar propagandasına dönüştürdü. 10 ilde binlerce yurttaş hayatını kaybetmişken, on binlercesi yardım beklerken "Sayın Cumhurbaşkanımızın altını çizdiği gibi yatırım, üretim, istihdam ve ihracat temelinde, bu bölgelerdeki sıkıntılar atlatılır atlatılmaz üretim tesislerimizi en güzel şekilde yürütmeye devam edeceğiz” diyen Varank, Türkiye’nin üreten bir ülke olduğunu öne sürdü.

Varank yaptığı 'zırva' açıklama büyük tepki çekti

Maraş merkezli pazartesi günü meydana gelen 7,7 ve 7,6’lık depremlerde şu ana kadar binlerce yurttaş hayatını kaybederken, 10 ildeki deprem bölgelerinde halen on binlerce yurttaş yardım bekliyor.

Depremdeki son duruma ilişkin açıklama yapan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, tepki çeken ifadeler kullandı. Konuşmasında iktidarı öven Varank “Sayın Cumhurbaşkanımızın altını çizdiği gibi yatırım, üretim, istihdam ve ihracat temelinde, bu bölgelerdeki sıkıntılar atlatılır atlatılmaz üretim tesislerimizi en güzel şekilde yürütmeye devam edeceğiz” dedi.

Devam eden Varank, "Uşak’taki üreticilerimiz 1 milyona yakın battaniyeyi bölgeye gönderiyor. Bu da aslında Türkiye’nin üreten bir ülke olduğunun göstergesi. Türkiye’yi üreterek büyüyen bir ülke olma yolunda hükûmet olarak desteklemeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.
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