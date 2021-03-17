Varank yine güldürdü: Tersine beyin göçünü destekliyoruz!

Beyin göçü





Türkiye'de son dönemde yapılan araştırmalar gençlerin önemli bir oranının Avrupa ülkelerine gitmek istediğini ortaya koyuyor.



Daha dün akademisyen çift, TIR dorsesinde yakalandı!..





AKP rejiminin zulmünden kaçmaya çalışan akademisyen çift gözaltına alındı. Sözde terör örgütü üyeliğinden haklarında hapis cezası bulunan çift, Sarp Sınır Kapısı’ndan yurt dışına kaçmaya çalışırken bir TIR’ın dorsesinde yakalandı.



Çaresiz kalan çiftin küçük çocuklarıyla TIR dorsesinde rejimin zulmünden kaçmaya çalıştığı görüldü. Yandaş gazete ve televizyonlar, Türkiye için utanç verici olayı ‘flaş haber’ olarak duyurdu.



Çorum Hitit Üniversitesi öğretim üyesi doktor M.K.K. ve eşi Ş.R.K. hakkında, sözde ‘f.tö’ terör örgütü üyesi olmak’ suçlamasıyla dava açıldı. ‘Bylock’ kullandığı iddiasıyla yargılandıkları davada hapis cezası alan çift, Artvin’in Sarp Sınır Kapısı’nda bir TIR’ın dorsesinde Gürcistan’a çıkış yapmaya çalışırken yakalandı. Çiftin Emniyet’te sorguya alındığı öğrenildi.









