Samanyolu Haber /Gündem / Varank yine güldürdü: Tersine beyin göçünü destekliyoruz! /17 Mart 2021 11:56

Varank yine güldürdü: Tersine beyin göçünü destekliyoruz!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Türkiye, tüm imkanlarını bilim insanlarının çalışmaları için seferber etmeyi sürdürecek." dedi. Varank'ın, Türkiye'de kaç üniversitenin kapatıldığını, kaç akademisyenin hapse atıldığını, kaç profesör ve akademisyenin Türkiye'den kaçmak zorunda kaldığını bilmezmiş gibi yaptığı bu açıklamalar duyanların dudaklarında acı bir gülümsemeye sebep oldu.

SHABER3.COM

Bilim insanlarını sloganlarla değil somut adımlarla desteklediklerini belirten Varank, "TÜBİTAK'ın çağrısıyla Türkiye'ye gelecek araştırmacılarımıza mali teşviklerin yanında 720 bin liraya kadar araştırma proje desteği vereceğiz. Programlarımızla Türkiye'ye beyin göçünü özendiriyor, üst düzey bilimsel çalışmalar yapan insanlarımızın ülkemizde kalmasını teşvik ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da dünkü konuşmasında "Tersine beyin göçünü destekliyoruz. Yerli veya yabancı bilim insanlarını araştırmalarına Türkiye'de devam etmeye, ülkemizin sunduğu fırsatlardan istifade etmeye davet ediyorum" diyerek bilim insanlarına çağrıda bulunmuştu.

Beyin göçü

İnsan sermayesinin yer değiştirmesi olarak tanımlanabilecek beyin göçü, eğitimli ya da kalifiye bireylerin çeşitli nedenlerden dolayı gelişmiş ülkelere yerleşmeyi tercih etmelerine deniyor. Beyin göçü daha çok gelişmekte olan ülkelerden gelişmiş ülkelerine yapılıyor.

Türkiye'de son dönemde yapılan araştırmalar gençlerin önemli bir oranının Avrupa ülkelerine gitmek istediğini ortaya koyuyor.

Daha dün akademisyen çift, TIR dorsesinde yakalandı!..

AKP rejiminin zulmünden kaçmaya çalışan akademisyen çift gözaltına alındı. Sözde terör örgütü üyeliğinden haklarında hapis cezası bulunan çift, Sarp Sınır Kapısı’ndan yurt dışına kaçmaya çalışırken bir TIR’ın dorsesinde yakalandı.

Çaresiz kalan çiftin küçük çocuklarıyla TIR dorsesinde rejimin zulmünden kaçmaya çalıştığı görüldü. Yandaş gazete ve televizyonlar, Türkiye için utanç verici olayı ‘flaş haber’ olarak duyurdu.

Çorum Hitit Üniversitesi öğretim üyesi doktor M.K.K. ve eşi Ş.R.K. hakkında, sözde ‘f.tö’ terör örgütü üyesi olmak’ suçlamasıyla dava açıldı. ‘Bylock’ kullandığı iddiasıyla yargılandıkları davada hapis cezası alan çift, Artvin’in Sarp Sınır Kapısı’nda bir TIR’ın dorsesinde Gürcistan’a çıkış yapmaya çalışırken yakalandı. Çiftin Emniyet’te sorguya alındığı öğrenildi.


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Varank yine güldürdü: Tersine beyin göçünü destekliyoruz! Sonraki Haber >>

Haber Etiketleri:  

ABD’de uçak otomobilin üzerine düştü

ABD’de uçak otomobilin üzerine düştü

Arazi aracını kurtarayım derken

Arazi aracını kurtarayım derken

Kamyon hızını alamayınca

Kamyon hızını alamayınca

Cumhur İttifakı'nı boz...

Cumhur İttifakı'nı boz...

Hadi Özışık ‘ben gazeteciyim’ deyince İYİ Partili Dervişoğlu kahkaha attı

Hadi Özışık ‘ben gazeteciyim’ deyince İYİ Partili Dervişoğlu kahkaha attı

Dörtyol kaymakamı vatandaşlara hakaretler yağdırdı

Dörtyol kaymakamı vatandaşlara hakaretler yağdırdı

Yağmurda ağacın altına sığınan 4 kişinin üzerine yıldırım düştü

Yağmurda ağacın altına sığınan 4 kişinin üzerine yıldırım düştü

Laf kalabalığı yapmayın, 127,4 milyar dolar NE-RE-DE

Laf kalabalığı yapmayın, 127,4 milyar dolar NE-RE-DE

Kılıçdaroğlu: Reform yapacak halleri yok, dağılmış vaziyetteler

Kılıçdaroğlu: Reform yapacak halleri yok, dağılmış vaziyetteler

Fethullah Gülen Hocaefendi'den Yunan TV'sine mesaj

Fethullah Gülen Hocaefendi'den Yunan TV'sine mesaj
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:41:35