Vardiyası biten pilot seferi tamamlamayı reddetti... Acil iniş yaptı!

Pakistanlı bir pilot, uçağının acil iniş yapmak zorunda kalmasının ardından vardiyası sona erdiği için seferi tamamlamayı reddetti.

Ülkenin ulusal havayolu şirketi Pakistan Uluslararası Havayolları'na (PIA) ait uçağın pazar günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'dan Pakistan'ın başkenti İslamabad'a uçması planlanmıştı.

Fakat PIA pilotu, kalkıştan kısa süre sonra kötü hava koşulları nedeniyle Suudi Arabistan'ın Ed-Dammam Havalimanı'na acil iniş yapmak zorunda kaldı.

The Express Tribune'a göre pilot daha sonra vardiya saatlerinin sona erdiğini söyleyerek uçmayı reddetti.

Olayların bu şekilde beklenmedik bir yöne sapması sonucu tedirgin yolcular uçaktan inmeyi reddederek protestoya başlayınca kısa süreli bir kaos yaşandı.

Ed-Dammam Havalimanı yetkilileri, durumu kontrol altına almak için güvenlik personelini çağırmak zorunda kaldı. Yolcular için havalimanında otel ayarlandı.

Gulf News'un aktardığına göre bir PIA sözcüsü, "Pilotların dinlenmesi gerekir çünkü uçuş güvenliği için bu zorunludur. Tüm yolcular İslamabad Havalimanı'na saat 23:00'te ulaşacak, o zamana kadar da onlar için otel ayarlandı" dedi.









Olay, ulusal havayolunun uçuş operasyonlarını genişletmesinden iki ay sonra yaşandı.





PIA, Kovid pandemisi nedeniyle Pakistan ve diğer ülkelerden gelen uçuşlara yönelik Suudi Arabistan seyahat kısıtlamalarının kaldırılmasının ardından her hafta Güney Arabistan'a 35 uçuş gerçekleştireceğini duyurmuştu.