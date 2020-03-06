Samanyolu Haber /Gündem / Varılan ateşkes kararı İdlib'de uygulamaya girdi /06 Mart 2020 00:32

Varılan ateşkes kararı İdlib'de uygulamaya girdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya lideri Putin arasında Moskova'da yapılan görüşme sonrasında alınan ateşkes kararının uygulamaya girdiği ifade edildi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Moskova zirvesinden çıkan "İdlib'de ateşkes" kararı yürürlüğe girdi.

T24'te yer alan habere göre Erdoğan, zirve sonrası düzenlenen basın toplantısında Türkiye ve Rusya arasında varılan mutabakat uyarınca ateşkesin bu gece (6 Mart 2020 Perşembe) saat 00.01'de yürürlüğe gireceğini açıklamıştı.

Mutabakat uyarınca bir hafta içerisinde İdlib'deki M4 karayolunun kuzeyi ve güneyinde 6'şar kilometre uzunluğunda bir güvenlik koridoru oluşturulacak. Ayrıca M4 karayolunun bir bölümünde Türkiye ve Rusya'nın ortak devriyeye başlayacağı da duyuruldu.

'İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesindeki Durumun İstikrarlaştırılmasına İlişkin Muhtıraya Ek Protokol' çerçevesinde üzerinde anlaşılan maddeler şunlardı:

- "İdlib gerginliği azaltma bölgesindeki temas hattı boyunca tüm askeri faaliyetler 6 Mart 2020 tarihinde saat 00:01'den itibaren durdurulacaktır.

- M4 karayolunun kuzeyinde 6 km ve güneyinde 6 km derinliğinde bir güvenli koridor tesis edilecektir. Güvenli koridorun işleyişine dair ayrıntılı esas ve usuller, Türkiye Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu Savunma Bakanlıkları arasında 7 gün içinde kararlaştırılacaktır.

- Türk-Rus ortak devriyeleri, 15 Mart 2020 tarihinde M4 karayolunun Trumba'dan (Serakib'in 2 km batısı) Ain-Al-Havr'a kadar olan kesimi boyunca başlatılacaktır."
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