Samanyolu Haber /Gündem / Varış Yeri Mersin Limanı: Milyonlarca Euroluk Kokain Malta'da Yakalandı! /08 Nisan 2022 06:30

Varış Yeri Mersin Limanı: Milyonlarca Euroluk Kokain Malta'da Yakalandı!

Kolombiya’'dan Mersin limanına Muz diye gönderilen konteynerde yaklaşık 800 kilo kokain Malta'da yakalandı .

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Malta Gümrük yetkilileri,  Kolombiya’nın Turbo limanından Türkiye’nin Mersin limanına 1200 kilo muz taşıdığı beyan edilen soğutuculu bir konteynerde arama yaptılar 

Maltatoday’de yer alan habere göre,  bir istihbaratı değerlendiren Polisi Uyuşturucu Timi soğutucuları açtı ve birer kiloluk 800 paket kokaini buldu. 


Uzun süren çalışma neticesinde kokainler gizlendikleri yerden çıkarıldı  Mersin limanına gidecek olan uyuşturucunun piyasa değeri yaklaşık 108,2 milyon euro 

Bu miktarda bir uyuşturucu Malta tarihinde ilk defa yakalanıyor . 





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