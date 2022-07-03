Samanyolu Haber /Gündem / 'Varlık affı' adı altında Türkiye’yi kara para cenneti yapacaklar /03 Temmuz 2022 09:44

'Varlık affı' adı altında Türkiye’yi kara para cenneti yapacaklar

Varlık affı bu sefer vergi sopasıyla geldi. Yurt dışındaki altınını, dövizini erken getirenden az, geç getirenden çok vergi alınacak. 1 yıl bankada tutandan ise vergi alınmayacak.

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Paraya her sıkıştığında varlık barışı düzenlemesi çıkaran iktidar, şimdi de seçim öncesi kaynak yaratmak için ‘acil' varlık affı getirdi. Affın süresi, normal seçim tarihi olan önümüzdeki yılın haziran ayında sona erecek. Yurt dışındaki para, altın, döviz, menkul kıymet ve benzeri varlıkların bir an önce Türkiye'ye getirilmesini sağlamak için önceki varlık barışı düzenlemelerinden farklı olarak bu sefer vergi yükü ve vergi denetimi de eklendi.  Parasını erken getirip 1 yıl bankada tutanlar vergi ödemeyecek. CHP milletvekili Abdüllatif Şener, “Ülkeyi mafya devletine çeviriyorsunuz. Kaşla göz arasında Türkiye'yi kara para aklama merkezi yapacak kanun çıkarıp, memleketi felakete sokuyorsunuz” dedi.

ÖNERGE İLE EKLENDİ
Sözcü'de yer alan habere göre eski varlık barışı 30 Haziran 2022 itibarıyla sona erdi. Yeni varlık barışı ise TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen torba yasaya önergeyle eklendi. Yeni afta, öncekilerden farklı olarak yüzde 3'e kadar vergi, yüzde 4'lük tapu harcına muafiyet var. Ayrıca mükellef olmayanlar da aftan yararlanabilecek. Yurt dışı varlığını 30 Eylül'e kadar bildirenlerden yüzde 1, 1 Ekim-31 Aralık arasında bildirenlerden yüzde 2, 1 Ocak-31 Mart 2023'e kadar bildirenlerden yüzde 3 vergi alınacak. Varlığını 1 yıl bankada tutanlara ödediği vergi iade edilecek. Beyan edilen varlık 3 ay içinde yurda getirilecek.

CHP milletvekili Abdüllatif Şener, iktidarın 2009'dan beri sürekli kara para akladığını savundu ve “Bu af önergesi üzerine gerginlik yaşamayan varsa gaflet, delalet ve hıyanet içindedir. Konusu suç olan parayı, kaçakçılığı, uyuşturucu ticaretini, beyaz kadın ticaretini, teröre dayalı kazançları hepsini aklayan kanun maddesini buraya getiriyorsunuz. Ülkeyi kara para aklama merkezine, devleti mafya devletine çeviriyorsunuz” dedi.

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, kent merkezinde esnaf ziyareti yaptı. AKP’ye oy verdiğini söyleyen ve pahalılıktan şikayet eden bir esnaf, “Yıllardır Ak Pa...Daha fazla göster
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