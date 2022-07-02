Samanyolu Haber /Gündem / Varlık barışında başvuru süresi uzatıldı /02 Temmuz 2022 00:30

Varlık barışında başvuru süresi uzatıldı

30 Haziran’da sona eren 'varlık barışı' başvuru süresinin 31 Mart 2023’e kadar uzatıldığı aktarıldı.

SHABER3.COM

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre varlık barışında 30 Haziran’da sona eren başvuru süresi 31 Mart 2023’e kadar uzatıldı.

Türkiye'ye kara paranın yasal yollarla girişini sağlayan ve AK Parti iktidarı döneminde 8 kez yürürlüğe konulan Varlık barışı uygulamasından yararlanmak için tanınan süre yine uzatıldı.

Kararla birlikte, yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının Türkiye'deki banka veya aracı kurumlara bildirilmesine ilişkin süre 31 Mart 2023 tarihine çekildi.


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