Varlık barışında başvuru süresi uzatıldı

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre varlık barışında 30 Haziran’da sona eren başvuru süresi 31 Mart 2023’e kadar uzatıldı. varlık barışında 30 Haziran’da sona eren başvuru süresi 31 Mart 2023’e kadar uzatıldı.





Türkiye'ye kara paranın yasal yollarla girişini sağlayan ve AK Parti iktidarı döneminde 8 kez yürürlüğe konulan Varlık barışı uygulamasından yararlanmak için tanınan süre yine uzatıldı.





Kararla birlikte, yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının Türkiye'deki banka veya aracı kurumlara bildirilmesine ilişkin süre 31 Mart 2023 tarihine çekildi.







