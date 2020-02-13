







Sözcü gazetesi yazarı Murat Muratoğlu, Varlık Fonu'na verilmek istenen sınırsız borçlanma yetkisine, "Varlık Fonu değil bildiğin örtülü ödenek, istersen Mars'ta millet bahçesi aç, soru soran olmayacak" diye tepki gösterdi.





Muratoğlu “İktidar, Varlık Fonu'na sınırsız bir borçlanma yetkisi vermeye hazırlanıyor. Adeta Türkiye'nin bütün geleceğini ipoteklemek için uğraşıyor” dedi.





Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kendisini Varlık Fonu Başkanı, damadı ve aynı zamanda Hazine ve Maliye Bakanı olan Berat Albayrak’ı başkan vekili yaptığı tarihe dikkat çeken Muratoğlu, “Türkiye'nin en değerli şirketleri, kupon arsaları, otelleri fona devredildi. Şirketler teker teker dökülüyorlar o günden beri” ifadelerini kullandı.





Muratoğlu, şunları söyledi:





“ÇAYKUR, Varlık Fonu'na devredildiği 2017 yılından sonra kâr yüzü göremedi! Bu ülkede çaydan zarar eden tek kurumun ÇAYKUR olması manidar değil mi?





Haliyle Varlık Fonu'na para gelmedi. Para yoksa neyi yöneteceklerdi? Beş-on milyar lira kimi keserdi? Daha fazla para için Varlık Fonu'nun borçlanma sınırlamalarına tabi olmaması gerekliydi. Türkiye'nin fonu büyütebilecek ne döviz fazlası ne de kredi notu var. Kimse babasının hayrına borç vermez. Teminat olarak ne gösterilecek? Türk Hava Yolları mı, Ziraat Bankası mı, Eti Maden mi, BOTAŞ mı? Hangi faiz oranı ile ne kadar borçlanacak? Borç nereye kullanılacak? Belli ki yine ticari sır olacak.”





Varlık Fonu’nun denetlenemez yapısına dikkat çeken Muratoğlu, şöyle devam etti:





“Fon, sınırsızca, umarsızca, hunharca borçlandı diyelim. Sayıştay dahil hiçbir kurum onu denetleyemez. Özel kanunla korunuyor, kimse bir şey diyemez! Bilanço yok, hesap verme hiç yok. Kâr-zarar veya harcadığı paralar gizlilik kapsamındalar! Kurulduğundan beri yayınlanan bir rapor bulunmuyor. Şeffaflığa ihtiyaç da duyulmuyor.





Varlık Fonu değil bildiğin örtülü ödenek! İstersen Mars'ta millet bahçesi aç, soru soran olmayacak. İhaleyi alan öpüp başına koyacak!”