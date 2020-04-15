Samanyolu Haber /Gündem / Varlık Fonu, 'Kıyak Fonu' mu oluyor? /15 Nisan 2020 09:21

Varlık Fonu, 'Kıyak Fonu' mu oluyor?

Türkiye Varlık Fonu'nun stratejik bulduğu şirketlere yönelik yatırımları kolaylaştırılıyor. Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun şirket yöneticiler için getirdiği sorumluluklar da Varlık Fonu yöneticileri için geçici süreyle kaldırılıyor.

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TBMM sunulan yeni yasa teklifi ile Türkiye Varlık Fonu, Türkiye Varlık Fonu Yönetim A.Ş. ve şirket tarafından kurulacak diğer şirketler ile alt fonlarının sağlıklı bir biçimde denetlenmesinin sağlanabilmesi için denetim raporlarının sunulmasına ilişkin tarih haziran ayından eylül ayına alınacak. Ayrıca Varlık Fonu dilediği şirkete yatırım yapabilecek. Fonu'nun stratejik bulduğu şirketlere yönelik yatırımları kolaylaştırılacak. 

Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun şirket yöneticiler için getirdiği sorumluluklar da Varlık Fonu yöneticileri için geçici süreyle kaldırılıyor.Cezai yaptırımdan muaf olacak.

Tasarıda yer alan “6362 sayılı Kanunun 23 ila 27’nci maddelerine ilişkin muafiyetin anılan işlemle sınırlı olmak üzere tanınması ile mümkün olabilecektir” ifadesi ile kanunun 23’üncü maddesinde yer alan hatalı yatırımlardan ortaya çıkabilecek durumdalar uygulanacak olan idari para cezası kaldırılıyor. 

Öte yandan “ortaklıktan çıkarma hakkı ve satma hakkı” 27’nci madde ile Varlık Fonu için uygulanmayacak. Bu madde ile Fon yöneticilerinin alacakları kararlar sonrası itiraz yolu kapatılmış olacak.

Özetle gelen tasarı yasalaşırsa Fon dilediği şirketi dilediği alabilecek ya da ortak olabilecek ancak kararı alanlar idari yaptırımlardan muaf olacak.
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