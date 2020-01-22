Varlık Fonu raporları meclisten kaçırılıyor









2017 yılının şubat ayıydı. Türkiye’nin en değerli kurumları, millete ait olan arsalar ve dev şirketler Türkiye Varlık Fonu’na (TVF) devredildi. Fon doğrudan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bağlandı. Erdoğan’ın kararı ile 60 milyar dolarlık fon yönetiminin başına damadı Berat Albayrak geçirildi.





Cumhuriyet'in haberine göre Türkiye Varlık Fonu’nun yasaya göre her yıl ekim ayında önceki yıla ilişkin denetiminin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda yapılması gerekmesine karşın 2018’e ilişkin denetim raporları hâlâ gelmedi.





Kurumun, 2016 ve 2017 yılına ilişkin denetimlerinin de zamanından sonra yapılması tartışmalara neden olurken CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, “Erdoğan, Türkiye Varlık Fonu’nun başında kendisi, yönetiminde damadı olduğu için şirketi bir aile şirketi olarak görebilir, ancak bu şirket bir aile şirketi değil” diye tepki gösterdi.





Kuruluşundan bu yana bünyesine dahil edilen şirketlerlerle gündeme gelen ve 2018’e ilişkin denetim raporları yasal süresinin üzerinden üç ay geçmesine karşın hâlâ TBMM’ye sunulmayan Türkiye Varlık Fonu’nun bünyesinde Ziraat Bankası, Halkbank, Türkiye Petrolleri, BOTAŞ, PTT, TÜRKSAT, Borsa İstanbul, Milli Piyango, TCDD, Türkiye Denizcilik İşletmeleri, Eti Maden, Kayseri Şeker Fabrikası, ÇAYKUR, Türk Hava Yolları, Türk Telekom ve mülkiyeti Hazine’ye ait bazı taşınmazlar bulunuyor.





CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Türkiye Varlık Fonu’nun 2018 yılı denetim raporlarının yasal sürenin üzerinden geçen üç aya karşın TBMM’ye gelmemesine tepki gösterdi.





Özel, “Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Varlık Fonu’nun başında kendisi, yönetiminde damadı olduğu için şirketi bir aile şirketi olarak görebilir ancak bu şirket bir aile şirketi değil. Bu raporun TBMM’ye sunulması gerekiyor. Nasıl bir durumla karşı karşıyayız? Varlık Fonu’nu parlamentonun denetiminden kaçıran, kendi yaptığı kanuna, kendi değiştirdiği anayasaya uymayan bir iktidar ile karşı karşıyayız. Bu iktidar şimdi de kendi çıkardığı Varlık Fonu Kanunu’nun denetim maddesine uymuyor” değerlendirmesinde bulundu.