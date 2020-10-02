Varlık Fonu THY'yi kurtarmak için plan hazırlıyor

Sermaye desteği ya da finansman sağlama şeklinde olabilecek yöntemler üzerinde Türkiye Varlık Fonu ile çalışılıyor.





Kaynakların verdiği bilgiye göre, kurtarma programının yöntemi ile ilgili görüşmeler sürüyor ancak hangi yöntemin kullanacağı ve programın tutarı henüz netleşmedi.









İKİNCİ ÇEYREKTE 2.23 MİLYAR TL ZARAR

TVF konuyla ilgili yorum yapmadı, haberin yazıldığı sırada THY’den bir cevap gelmedi. Corona virüsü salgını nedeniyle seyahatlerin durması THY bilançosuna darbe vurdu. Şirket ikinci çeyrekte 2.23 milyar lira zarar etti.





Maliyetleri düşürmeye çalışan THY, ağustos ayında Hava-İş Sendikası ile 2021 sonuna kadar çalışan ücretlerinde %30-50 arası indirim konusunda anlaşma sağladı.









THY Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Başkanı İlker Aycı / Fotoğraf: DepoPhotos





VARLIK FONU YÜZDE 49.12 PAYA SAHİP

Konuya yakın bir kaynak son dönemde Türkiye Varlık Fonu ile THY’nin bir kurtarma programı üzerinde görüşmelerini yoğunlaştırdığını belirterek, “TVF yaz aylarında Türkiye’deki ulaşım ve turizm ağırlıklı olmak üzere büyük zordaki şirketlere destek olmak için bir çalışma yaptı. THY’nin de bir kurtarma programına ihtiyacı olduğu çok açık. Bu bir sermaye desteği de olabilir, finansman desteği de olabilir” dedi. Türkiye Varlık Fonu toplam 1.4 milyar TL sermayesi bulunan THY’de %49.12 paya sahip.









Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak bu hafta açıkladığı YEP toplantısında yaptığı konuşmada da özellikle turizm, ulaşım gibi alanlar ile hizmetler sektöründe toparlanmanın henüz istedikleri seviyeye ulaşmadığını belirtti.





YÖNTEM KONUSUNDA FİKİRLER DEĞERLENDİRİLİYOR

Konuya yakın iki üst düzey yetkili de THY ile Türkiye Varlık Fonu'nun bir kurtarma programı üzerinde görüştüğünü belirtirken bir yetkili, 'THY'nin Lufthansa örneğinde olduğu gibi finansal zorluklardan kurtarılması için bazı çabalar var. Bir çeşit sermaye aktarma ya da finansman sağlanması mümkün olacak. Şu anda bunun için görüşmeler yapılıyor ve yöntem konusunda fikirler değerlendiriliyor' dedi.

Hava yolu şirketleri, corona virüs salgını sürecinde, uçuşların durdurulması nedeniyle çok ciddi gelir kayıpları yaşadı. Dünya çapındaki pek çok hava yolu bir yandan uçaklarını elden çıkararak kapasite düşürürken, bir taraftan da çok sayıda çalışanı işten çıkardı.





ALMANLAR 10 MİLYAR EUROLUK PAKET HAZIRLADI

Alman hükümeti en son 1,000’den fazla pilotu işten çıkaracağı belirtilen Lufthansa için de 10 milyar dolarlık bir kurtarma paketi hazırlamıştı. Benzer şekilde dünyanın başlıca- havayollarından Air France-KLM de milyarlarca euro devlet desteği aldı. Maliyet azaltmaya çalışan küresel havayolları böylece bilançolarını corona virüsü salgının hız kazanacağı tahmin edilen kış aylarına hazırlıyorlar.









YOLCU SAYISI YÜDE 64.6 DÜŞTÜ

THY’nin ağustos verilerine göre yolcu sayısı %64.6 düşerken yolcu doluluk oranı da 17.2 puan gerileyerek %67.6’ya düşmüştü. THY’nin ikinci çeyrek sonuçlarının ardından yaptığı yatırımcı telekonferansında verilen bilgiye göre şirketin aylık nakit çıkışı (cash burn) 300-350 milyon dolar seviyesinde gerçekleşirken, şirketin elinde ise 1.7 milyar dolar nakit bulunuyordu.





CEO İlker Aycı, aynı toplantıda THY’ye bankaların tahsis ettiği kredi imkanlarının bir kısmının henüz kullanılmadığına dikkat çekerek nakit konusunda, “2021 ilk çeyreğine kadar ellerinin son derece rahat” olduğunu belirtmişti.