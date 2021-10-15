Varlık Fonu yokluk içinde

Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarının 2022 yılına ait genel yatırım ve finansman programının tespit edilmesi hakkında Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazetede yayımlandı.







VARLIK FONU’NDAKİ TÜRKİYE PETROLLERİ DE BATIK





Bold'un haberine göre AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından Varlık Fonu’na devredilen BOTAŞ ve Türkiye Petrolleri’nin de 2022 mali tabloları batığı ortaya koydu. Karadeniz’de doğalgaz müjdesiyle gündeme gelen Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) yeni yılda 22,1 milyar lira yatırım hedefledi. Ancak bu yatırımın 11,3 milyar lirası için borç para bulmak zorunda olduğu Cumhurbaşkanı kararına yazıldı.





BOTAŞ’A 16,3 MİLYAR LİRA PARA LAZIM





Vatandaşın kullandığı doğalgazı ithal eden BOTAŞ ise 8.5 milyar lira yatırım yapmayı planlıyor. Varlık Fonu’ndaki BOTAŞ’ın gelecek yıl bulmak zorunda olduğu finansman miktarı ise 16,3 milyar lira olacak.





ÇAYIN DA KEYFİ KAÇTI





Erdoğan’ın mitinglerde ve açılış programlarında vatandaşa çay fırlatabilmesi için de ÇAYKUR’a para gerekiyor. Varlık Fonu bünyesindeki Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, 9 milyon 500 bin liralık yatırım planlıyor. Ancak ÇAYKUR’un 919 milyon 511 bin lira borç para bulması gerektiği Resmi Gazeteye not edildi.





SATILMASI PLANLANAN TCDD’YE 19,7 MİLYAR GEREKİYOR





AKP tarafından özelleştirilmesi planlanan TCDD ise 14,6 milyar lira yatırım hedefliyor. Yıllardır zarar eden TCDD’nin 2022 yılında bulması gereken borç miktarı ise 19,7 milyar lira olarak belirlendi.





BORÇ ARAMAYACAK 4 KURUM





Yatırım yapmasına rağmen borç aramayacak KİT sayısı ise 4’te kaldı. Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü ve Türkiye Elektrik İletim A.Ş para aramayacak.







