Samanyolu Haber /Ekonomi / Varlık Fonu'nu da arpalığa çevirmişler /07 Ocak 2022 09:41

Varlık Fonu'nu da arpalığa çevirmişler

Aktif büyüklüğü toplamda 2 trilyon 169 milyar TL olan, kamunun gelir getirici birçok önemli kuruluşunu bünyesinde bulunduran ve AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başında bulunduğu Türkiye Varlık Fonu'nun (TVF) Meclis denetimi yapıldı.

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Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki denetiminde, ilk olarak Erdoğan’ın yetkileri tartışma konusu oldu. Erdoğan’ın denetim sürecinde etkin rol oynadığını, başında bulunduğu fonu denetleyecek Devlet Denetleme Kurulu üyelerini de kendisinin belirlediğini kaydeden CHP’li Mehmet Bekaroğlu, “Devlet Denetleme Kurulu’nun Başkanı Yunus Arıncı aynı zamanda TVF portföyünde bulunan Borsa İstanbul’un da Yönetim Kurulu’nda Başkan Vekili. Nasıl oluyor bu? Kendi şirketini kendisi denetleyecek” dedi.

28 milyon lira TVF’ye ‘küçük’ geldi

CHP’li Burak Erbay ise artan “danışmanlık” harcamalarına dikkati çekti. Erbay, “2019 yılında danışmanlık gideri için 5 milyon 493 bin TL’lik harcama yapılmış. 2020’ye baktığımızda da 28 milyon TL’ye çıktığı gözüküyor. Nasıl bir danışmanlık faaliyeti yürütüldü, nasıl bilgiler alındı?” diye sordu.

Soruları yanıtlayan TVF Yönetimi Genel Müdürü Salim Arda Ermut ise 28 milyon TL'lik danışmanlık harcamalarının "aslında küçük" bir miktar olduğunu söyledi. Fon ve iştiraklerinde yöneticilere araç kiralandığını açıklayan Ermut, yılbaşı ikramiyesinin dörtte üçünün fona kaldığını ifade etti.
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