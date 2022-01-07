Varlık Fonu'nu da arpalığa çevirmişler

Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki denetiminde, ilk olarak Erdoğan’ın yetkileri tartışma konusu oldu. Erdoğan’ın denetim sürecinde etkin rol oynadığını, başında bulunduğu fonu denetleyecek Devlet Denetleme Kurulu üyelerini de kendisinin belirlediğini kaydeden CHP’li Mehmet Bekaroğlu, “Devlet Denetleme Kurulu’nun Başkanı Yunus Arıncı aynı zamanda TVF portföyünde bulunan Borsa İstanbul’un da Yönetim Kurulu’nda Başkan Vekili. Nasıl oluyor bu? Kendi şirketini kendisi denetleyecek” dedi.





28 milyon lira TVF’ye ‘küçük’ geldi



CHP’li Burak Erbay ise artan “danışmanlık” harcamalarına dikkati çekti. Erbay, “2019 yılında danışmanlık gideri için 5 milyon 493 bin TL’lik harcama yapılmış. 2020’ye baktığımızda daçıktığı gözüküyor., nasıl bilgiler alındı?” diye sordu.Soruları yanıtlayan TVF Yönetimi Genel Müdürüise 28 milyon TL'lik danışmanlık harcamalarının "" bir miktar olduğunu söyledi. Fon ve iştiraklerinde yöneticilere araç kiralandığını açıklayan Ermut, yılbaşı ikramiyesinin dörtte üçünün fona kaldığını ifade etti.