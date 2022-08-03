Samanyolu Haber /Ekonomi / Vatadaşın kazancı erirken bankaların karı yüzde 400 arttı /03 Ağustos 2022 16:35

Vatadaşın kazancı erirken bankaların karı yüzde 400 arttı

Ekonomik kriz ortamında vatandaşın geliri gün geçtikçe erirken bankarın ise karını tam yüzde 400 artırdığı aktarıldı

SHABER3.COM

Yüksek enflasyon ortamında vatandaşın cebindeki para günden güne erimeye devam ederken, bankaların ise karını yüzde 400 oranında artırdığı ifade edildi.

Evrensel'de yer alan habere göre bankalar kârını yüzde 400 artırdı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, bankacılık sektörünün yılın ilk altı ayında elde ettiği net kâr geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 400.5 artışla 169.1 milyar TL’ye ulaştı. 2021’in ilk altı ayında bankaların toplam kârı 33.8 milyar TL seviyesindeydi.

BDDK, Haziran 2022 dönemine ilişkin "Türk Bankacılık Sektörünün Konsolide Olmayan Ana Göstergeleri" raporunu yayımladı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) açıklamasına göre, bankacılık sektörünün haziran ayındaki net kârı 37 milyar 44 milyon TL olarak hesaplandı. Ocak-Haziran dönemi kârı ise geçen yıl aynı döneme kıyasla 4 kat artarak 169.1 milyar TL oldu.

Haziranda bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 11 trilyon 713 milyar 882 milyon lira oldu. Sektörün aktif toplamı 2021 sonuna göre 2 trilyon 498 milyar 419 milyon lira arttı.
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