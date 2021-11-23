Samanyolu Haber /Gündem / Vatan Partisi krize kesin çözüm(!) buldu: Dolar yasaklansın! /23 Kasım 2021 17:54

Vatan Partisi krize kesin çözüm(!) buldu: Dolar yasaklansın!

Döviz kurundaki tarihi artışın ardından Doğu Perinçek'in partisinden dikkat çeken bir çıkış geldi. Vatan Partisi doların yasaklanmasını talep etti.

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Merkez Bankası’nın (TCMB) gerçekleştirdiği faiz indiriminin ardından Türk Lirası’nda gerçekleşen sert değer kaybı AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın faiz üzerine yaptığı konuşmanın ardından hız kazandı.

"DOLAR YASAKLANSIN"

Yaşanan artışın ardından Vatan Partisi geçmişteki "Dolar yasaklansın" kampanyasının videosunu paylaşarak tekrar doların yasaklanmasını istedi. 

"YİNE SÖYLÜYORUZ"

Partinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Hep söyledik yine söylüyoruz: Dolar yasaklansın! Türkiye'de Türk Lirası! Serbest piyasa rejimine son! Kontrollü planlı ekonomi! Tek çare Üretim Devrimi!" ifadeleri kullanıldı.

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