Vatan Partisi'nin 'sapık il başkanı' bakın partide nasıl korundu...

Doğu Perinçek'in Vatan Partisi Ankara İl Başkanı Aykut Diş'in parti üyesi G.P’yi 1 yıl kadar süre taciz ettiği, tacize uğrayan G.P’nin bunu parti teşkilatına bildirdiği halde, olayın üstünün kapatıldığı iddia edildi.







ÖZEL GÖRÜŞME BAHANESİYLE ODASINA GİRDİ





Haber sitesi Omedyam’da yer alan habere göre, Vatan Partisi Ankara İl Başkanı Aykut Diş, evinde sık sık toplantı yaptıkları parti üyesi G.P’nin odasına özel telefon görüşmesi yapma bahanesiyle girerek, aylarca giysilerini çaldı.







MAALESEF HABER DOĞRU





İddiaya göre, durumu aylar sonra fark eden G.P, sapık Aykut Diş ile yüzleşti ve suçu itiraf ettirdi. G.P daha sonra taciz olayını sosyal medya hesabından duyurdu. G.P. paylaşımında, ”Soran dostlar için belirteyim maalesef haber DOĞRU. Parti içerisinde haklarımı gözetmesi gereken parti yöneticileri, inanılmaz sapkın bir erkeği, ‘bu bir psikolojik hastalık hatta böbrek hastasına nasıl kızamazsan o arkadaşa da kızamazsın’ diyerek savundular. Bir kadının özel alanına aylarca izinsiz girmek, iç çamaşırlarını çalmak onlara göre ‘herkesin düşebileceği bir hata’ ama kanuna göre bu suç! Bu yüzden #istanbulsözleşmesiyaşatır yine bu yüzden sözleşme çok önemli” ifadelerini kullandı. Olayın duyulması üzerine bir çok partili Vatan Partisi’den istifa etti.





PARTİ YÖNETİMİ İLE ARASI İYİ





Bu arada Vatan partisi içerisinde üst düzey yönetici olarak bulunan aynı kişilerin, olayın hemen ardından askere giden Aykut Diş'e moral ziyaretinde bulundukları ve bu görüntüleri de sosyal medya hesaplarından paylaştıkları görüldü.





Geçen ay Sol Parti üyesi İlayda Kocabaş da parti içerisinde tacize uğradığını sosyal medyada duyurmuştu.



