Samanyolu Haber /Gündem / "Vatana evlat yetiştiriyoruz biz" /24 Nisan 2022 19:02

"Vatana evlat yetiştiriyoruz biz"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yine elektriği ödeyemediği faturaları sebebiyle kesilen bir vatandaşı eşiyle birlikte evinde ziyaret etti. Ziyaret sırasında kayda alınan videoyu sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan Kılıçdaroğlu, "Bu karanlıklar ne zaman aydınlanır biliyor musun sevgili ülkem? Siz böyle yoklukları, yoksunlukları fark etmeye başlayınca." ifadelerini kullandı.

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Gelen zamları protesto amaçlı olarak faturasını ödemediği için kendi evinin de elektrikleri kesilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yine elektriği ödeyemediği faturaları sebebiyle kesilen bir vatandaşı eşiyle birlikte evinde ziyaret etti.

Ziyaret sırasında kayda alınan videoyu sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan Kılıçdaroğlu, "Bu karanlıklar ne zaman aydınlanır biliyor musun sevgili ülkem? Siz böyle yoklukları, yoksunlukları fark etmeye başlayınca." ifadelerini kullandı.

Durumunu özetleyen ve yardım çağrısında bulunan vatandaş, imkansızlıklar nedeniyle çocuklarını okula gönderemediği belirterek, "Ben devletin artık bizlere yönelmesini istiyorum. Dışarıdan gelen kadar bizim de değerimiz olsun. Vatana evlat yetiştiriyoruz biz." ifadelerini kullandı.

İşte Kılıçdaroğlu'nun o paylaşımı:


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