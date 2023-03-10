Samanyolu Haber /Gündem / Vatana ihanete idam cezası yasalaştı /10 Mart 2023 12:32

Vatana ihanete idam cezası yasalaştı

Belarus, vatana ihanete idam cezasını yasalaştırdı.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM- MİNSK 

Belarus, vatana ihanete idam cezasını yasalaştırdı.

Minsk yönetimi tarafından düzenlenen vatana ihanet suçlarını işleyenlerin idam edilmesinin önünü açan yasa tasarısı yürürlüğe girdi.

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko tarafından imzalanarak yasalaşan yeni idam cezası kanununa göre artık vatana ihanet eden devlet memurları idam cezası ile yargılanacak.

Yeni yasanın temel amacı, aşırılık yanlısı ve devlet karşıtı suçlara karşı mücadeleyi güçlendirmek olarak açıklandı. Yasa, vatana ihanet suçunu işleyen devlet memurları ve askerler için idam cezasının uygulanmasını öngörüyor.

Benzer şekilde geçen yılın mayıs ayında terör eylemi düzenleyenler için idam cezası yasalaştırılmıştı
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