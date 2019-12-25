Samanyolu Haber /Gündem / Vatandaş 2020’ye 583 milyar borç, 20 milyon icra dosyasıyla giriyor /25 Aralık 2019 11:05

Vatandaş 2020’ye 583 milyar borç, 20 milyon icra dosyasıyla giriyor

Vatandaşların tüketici kredisi ve kredi kartı borcu 583.6 milyar liraya ulaşarak yeni bir rekor kırdı. İcradaki dosya sayısı da 20 milyon 662 bine çıktı.

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CHP'nin hazırladığı ekonomi raporuna göre vatandaşın bankalara ve finansman şirketlerine olan tüketici kredisi ve kredi kartı borçları 583.6 milyar liraya ulaşarak rekor kırdı.

Artan enflasyon karşında bütçesi küçülen vatandaşların borç yükü katlanarak arttı. Vatandaşın bankalara ve finansman şirketlerine olan tüketici kredisi ve kredi kartı borçları 583.6 milyar liraya ulaşarak rekor kırdı. CHP'nin hazırladığı ekonomi raporu yeni yıla borçla girdiğimizi ortaya koydu. Borç yükü artınca icra dosyaları da dağ gibi büyüdü. Rapora göre, icra dairelerinde 20 milyon 662 bin dosya bulunuyor.

Sözcü’den Başak Kaya’nın haberine göre bankaların, borçlarını ödeyemediği için ‘kara liste'ye aldığı kişi sayısı ise 3 milyon 763 bine yükseldi.

143.6 MİLYAR TAKİPTE

Rapora göre zamanında ödenmediği için takibe alınan krediler 52.6 milyar lira artarak 18 Aralık itibarıyla 146.3 milyar lirayla yeni bir rekor kırdı. Kredi stokunun yüzde 9.7 oranında arttığı bir dönemde batık kredilerdeki artış yüzde 56.1'i buldu. Batık kredilerin toplam kredilere oranı ise yüzde 5.6 oldu.

116.7 MİLYAR LİRA KREDİ KARTI BORCU

Vatandaşın bankalara ve finansman şirketlerine olan tüketici kredisi ve kredi kartı borçları 1 Ocak-13 Aralık tarihleri arasında toplam 65.5 milyar lira artarak 583.6 milyar liraya ulaşırken, bu borcun 466.9 milyar lirası tüketici kredilerinden, 116.7 milyar lirası kredi kartlarından kaynaklandı. Vatandaşın takibe alınan tüketici kredisi ve kredi kartı borcu ise 2.5 milyar liralık artışla 13 Aralık itibarıyla 21.2 milyar lira oldu.

YAKLAŞIK 4 MİLYON VATANDAŞ İCRA TAKİBİNDE

Bu yıl ocak-ekim döneminde toplam 1 milyon 316 bin vatandaş bankalara olan tüketici kredisi ve kredi kartı borcunu veya her ikisini birlikte ödeyemediği için bankalar tarafından icra takibine alındı. Böylece geçen yılın aynı dönemine göre icra takibine alınanların oranı yüzde 11.4 arttı. Bu yıl bankaların takibe aldığı 1 milyon 316 bin vatandaşla birlikte ‘kara liste'de bulunan ve borcu hâlâ devam edenlerin sayısı da Ekim 2019 sonu itibarıyla 3 milyon 763 bine çıktı.

ÇEK YASAĞINDA YÜZDE 88 ARTIŞ

Bankalara ibraz edildiğinde karşılıksız çıkan çeklerin sayısı ocak-kasım döneminde 506 bin adet olarak geçekleşti. Bu çeklerin parasal tutarı ise 25.3 milyar lira oldu. Aynı dönemde toplam 49 bin 777 kişinin çeki karşılıksız çıktı. 73 bin 228 vatandaş hakkında da çek yasağı kararı alındı. Bu sayı önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 88.6 oranında arttı.

İCRA DOSYALARI 20.6 MİLYONA ULAŞTI

1 Ocak-22 Aralık tarihleri arasında UYAP üzerinden açılan icra dosyalarının sayısı da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5.2 oranında artarak 9 milyon 18 bine ulaştı. Aynı dönemde sonuçlanan dosya sayısı ise 6 milyon 854 bin oldu. İcra dairelerinde 23 Aralık itibarıyla toplam 20 milyon 662 bin dosya bulunuyor.
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