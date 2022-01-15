Samanyolu Haber /Politika / Millet aç, Erdoğan'ın saraylarına para akıyor!.. /15 Ocak 2022 14:08

Millet aç, Erdoğan'ın saraylarına para akıyor!..

Cumhurbaşkanlığı tarafından inşa ettirilen Muğla'daki yazlık saray, Bitlis'teki kışlık saray ve Ankara'daki büyük saray için 2022 yılında da kesenin ağzı açılacak. Saraylara bakım, onarım ve teçhizat temini için 470 milyon lira daha harcanacak.

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Kamu kurum ve kuruluşlarının yapacağı yatırımlara ödenek izni veren ‘2022 Yılı Yatırım Programı’ açıklandı. Programa göre Cumhurbaşkanlığı, Ankara, Muğla ve Bitlis’teki sarayların bakım onarımı, donanım ve makine teçhizatı için 2022 ve sonrasında toplam 470 milyon lira daha harcayacak.

Böylece söz konusu saraylar için harcanan toplam miktar 4 milyar 490 milyon liraya ulaşacak.

BÜYÜK 'KAÇAK' SARAY’A 220 MİLYON DAHA HARCANACAK
Gerçek Gündem’in haberine göre; Ankara’da bulunan Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) arazisine mahkeme kararlarına rağmen inşa edilen ve iktidarın ‘külliye’ olarak nitelendirdiği Cumhurbaşkanlığı Sarayı için bugüne kadar 3 milyar 83 milyon liralık harcama yapılmıştı. Ek hizmet binası ve donanım için 2022 yılında 9 milyon 600 bin lira daha ödenek ayrıldı. Bu saray, 1000’in üzerindeki odasıyla yıllardır tartışılıyor



Cumhurbaşkanlığı Sarayı

Ayrıca, sarayın bilgi sistemlerinin bakım ve onarımı için 2022 yılında 15 milyon lira daha harcama yapılacak. Saray’ın en büyük gider kalemi ise 196 milyon 200 bin lira ile bu yıl basılı yayın alımı, bina tefrişatı, araç alımı, makine teçhizat bakım ve onarımı gibi işler için olacak.

YAZLIK SARAY’A 37 MİLYON DAHA

Bugüne kadar 648 milyon 300 bin lira harcanan ve yazlık saray olarak bilinen Marmaris Okluk Devlet Konukevi için 2022 yılında 37 milyon 200 bin lira daha harcama yapılacak.


Okluk Koyu’ndaki yazlık saray.

KIŞLIK SARAY’A DA 151 MİLYON

Bitlis’teki Ahlat Köşkü’ne ise 2022 yılı sonrası için 151 milyon lira daha ödenek ayrıldı. Ahlat’ın toplam yatırımı ise 290 milyon lira olacak. “Kışlık saray” olarak bilinen yapı 5 bin 631 metrekare sosyal tesis ve 52 bin 949 metrekare peyzaj alanından oluşuyor.



Cumhurbaşkanlığına ait Ankara, Bitlis, İstanbul ve Muğla’daki binaların bakımı için ise 2022 yılı sonrasında 61 milyon 200 bin lira harcanacak.
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