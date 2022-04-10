Samanyolu Haber /Gündem / Vatandaş bankaya borcunu ödeyemedi, banka borç faiziyle karını katladı /10 Nisan 2022 12:02

Vatandaş bankaya borcunu ödeyemedi, banka borç faiziyle karını katladı

Bankalar, ekonomik kriz nedeniyle kapısını daha sık çalan ve borçlarını da ödemekte zorluk çeken yurttaşlardan çifte faiz alıyor. Bankalar borçlu yurttaşların sırtından iki ayda 28 milyar TL faiz kazandı. Bireylerin bankalara ve finansman şirketlerine olan borcu 1 trilyonu aştı.

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Ekonomik krizin yanı sıra iktidarın teşvik edici politikalarının da etkisiyle vatandaşların bankalara olan kredi borçları görülmemiş boyutlara ulaştı. Vatandaşlar hayat pahalılığı ve düşük ücretlerle hayatta kalmaya çalışırken bankaların kapısını borç için daha sık çalmaya başladı. Bankalardan yüksek faizli kredi çeken, kredi kartlarını ödeme gücünü aşacak şekilde kullanmak zorunda kalan vatandaşlar, bankalara hem kredi faizi hem de gecikmeden kaynaklanan faizi ödemek zorunda kalıyor.

YARISINA YAKINI İHTİYAÇ KREDİSİ
Bold'un haberine göre Bankalararası Kart Merkezi’nin verilerine göre, 2022 yılının ilk ayında kredi kartı sayısı bir önceki yıla göre yüzde 13 oranında artarak 86 milyon 209 bine çıktı. Bireysel kredi kullananlar da bir yılda 1,3 milyon kişi artarak 35,6 milyona ulaştı. Ortalama kredi borcu ise 30 bin TL olarak hesaplandı.

Bireysel kredilerin yarısına yakını olan yüzde 45’inin ihtiyaç kredilerinden oluşması, yurttaşların daha çok yaşamını sürdürebilmek için bankalara başvurduğunu gösteriyor.

HALKIN BORÇLARI 1 TRİLYON LİRAYI AŞTI
Bireylerin bankalara ve finansman şirketlerine olan konut, taşıt, ihtiyaç ve kredi kartı borcu takiptekilerle birlikte 1 Nisan itibarıyla 1 trilyon 77 milyar liraya çıktı.

Bu borcun 837 milyar lirası konut, otomobil, ihtiyaç gibi bireysel kredilerden, 239 milyar lirası da kredi kartlarından kaynaklandı.

Son hafta tüketici kredilerinde 5,1 milyar liralık, kredi kartı borçlarında ise 8,5 milyar liralık artış oldu. Yurttaşların, bankalara, finansman şirketlerine, varlık yönetim şirketlerine ve TOKİ’ye olan toplam borcu ise son rakamlarla 1 trilyon 134 milyar lira olarak hesaplandı.

Vadesi geldiği halde ödenemediği için bankalar tarafından icraya verilen takipteki borçları 28 milyar liraya çıktı. Varlık yönetim şirketlerine devredilenlerle birlikte takipteki borçlar ise 60 milyar lirayı buldu.

BANKALARIN FAİZ KÂRI KEYFİ
Bankalara olan borç ve ödeme güçlüğü yaşayanların sayısı sürekli artarken bankaların kredi kaynaklı kârlarında da rekor artışlar oldu. Vatandaşların mevduatlarına düşük faiz veren bankaların ve finansman şirketlerin kredi kartı ve krediler için belirledikleri faiz tutarı yüzde 30 dolayında. Kur korumalı mevduat nedeniyle büyük kârlar elde eden bankacılık sektörünün bu yılın ilk iki aylık dönemindeki net kârı geçen yıla göre yüzde 322,8 oranında artarak 39 milyar lira oldu. Bankacılık sektörünün tüketici kredileri ve kredi kartlarından bu yılın ilk iki ayında toplam elde ettiği faiz geliri ise 28,1 milyar liraya ulaştı. Geçen yılın aynı döneminde 16 milyar 176 milyon TL olan kar bir yılda 11 milyar 900 milyon lira arttı.
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