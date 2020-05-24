Vatandaş bayramda birbirini arayamadı

Korona virüs salgını nedeniyle bayramda 81 ilde sokağa çıkma yasağı uygulanırken, GSM operatörleri Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone sınıfta kaldı.Bayramlaşmak için yakınlarını aramak isteyen vatandaşlar bağlantı ve şebeke sorunlarıyla karşılaştı.





ŞEBEKE SORUNU ÇÖZÜLECEKTİ AMA...





Oysa Elazığ depremi sonrası 3 operatörden yapılan açıklamada hatlarla ilgili çalışma yapılacağı bildirilmişti.





OPERATÖRLER BİRBİRİNİ SUÇLADI







Operatörlerin bağlantı sıkıntısı saat 14:00 itibariyle halen devam ederken sorun hakkında üç operatör de birbirini suçladı.Türkcell, Türk Telekom ve Vodafone'dan yapılan açıklamalar şöyle:



