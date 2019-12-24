Samanyolu Haber /Ekonomi / Vatandaş borç batağında /24 Aralık 2019 20:01

Vatandaş borç batağında

Türkiye'de yaşanan ekonomik kriz vatandaşı da zora soktu. Artan işsizlik, cepte azalan sıcak paradan dolayı milyonlarca kişi çareyi kredilerde, kredi kartlarında buundu.

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Durum bu olunca banka borçları da her geçen gün artıyor. Türkiye'de 3 milyon 763 bin kişinin banka borcundan dolayı kara listede olduğu belirtiliyor. Açıklama CHP Ankara Milletvekili Nihat Yeşil'den geldi. 

Tarafsızhaber sitesinde yer alan habere göre, Yeşil, yaptığı açıklamada zamanında ödenmediği için takibe alınan kredilerin 18 Aralık itibariyle 146,3 milyar liraya ulaşarak rekor kırdığını belirterek şöyle dedi:

“Vatandaşlarımızın bankalara ve finansman şirketlerine olan tüketici kredisi ve kredi kartı borcu 1 Ocak – 18 Aralık 2019 tarihleri arasında toplam 583,6 milyar liraya ulaştı.  Bu borcun; 466,9 milyar lirası tüketici kredilerinden, 116,7 milyar lirası da kredi kartlarından kaynaklanıyor. Vatandaşın takibe alınan tüketici kredisi ve kredi kartı borcu ise 2,5 milyar lira daha artarak 21,2 milyar lirayı buldu.”

CH'li vekile göre, bu yıl Ocak-Ekim döneminde toplam 1 milyon 316 bin vatandaş, bankalara olan tüketici kredisi, kredi kartı borcu veya her ikisini birlikte ödeyemediği için icra takibine alındı.

İcra takibine alınan vatandaş sayısının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,4 oranında arttığına işaret eden Yeşil, şöyle dedi:

“Bu yıl kara listeye eklenen 1 milyon 316 bin vatandaşımızla birlikte, kara listede bulunan ve borcu hala devam eden vatandaşımızın sayısı, Ekim 2019 sonu itibariyle 3 milyon 763 bine ulaştı.”

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