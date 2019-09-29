Samanyolu Haber /Gündem / Vatandaş deprem sigortasına yöneldi /29 Eylül 2019 15:10

Vatandaş deprem sigortasına yöneldi

Marmara Denizi’nde Silivri açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından İstanbul’da iki günde 15 bin 708 konuta deprem sigortası yaptırıldı.

SHABER3.COM

Doğal Afet Sigortaları Kurumu’nun (DASK) verilerine göre poliçe sayısı depremden sonraki gün 27 Eylül tarihinde 2 milyon 315 bin 137 iken, bu rakam 29 Eylül tarihinde 2 milyon 330 bin 845’e yükseldi.

DASK verilerine göre bu konut sigortalarıyla birlikte İstanbul’da depreme karşı sigortalanan konut sayısının oranı yüzde 62.9’dan yüzde 63.3’e çıktı.

Türkiye genelindeki 17 milyon 661 bin 690 konutun sadece 9 milyon 247 bin 865’inin depreme karşı sigortalı olduğu, deprem sonrası ise bu sayının 9 milyon 264 bin 251’e yükseldiği belirtildi. Türkiye’deki depreme karşı sigortalı konut oranı da yüzde 52.4’ten 52.5’e yükselmiş oldu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Vatandaş deprem sigortasına yöneldi Sonraki Haber >>

'Enes Kanter Cuma'ya geliyor, herkes önünde sıraya giriyor ben çıldırıyorum'

'Enes Kanter Cuma'ya geliyor, herkes önünde sıraya giriyor ben çıldırıyorum'

Kürtçe şarkı söylemek Batman'da yasak!

Kürtçe şarkı söylemek Batman'da yasak!

Belediye başkanının evinden 13,5 ton altın çıktı!

Belediye başkanının evinden 13,5 ton altın çıktı!

Show TV Ana Haber spikeri Ece Üner'den toplanma alanı tepkisi

Show TV Ana Haber spikeri Ece Üner'den toplanma alanı tepkisi

Hastanede terör estiren kişileri polis gözaltına alamadı

Hastanede terör estiren kişileri polis gözaltına alamadı

Fatih Altaylı açtı ağzını yumdu gözünü!

Fatih Altaylı açtı ağzını yumdu gözünü!

Çapa Tıp'ta deprem eylemi

Çapa Tıp'ta deprem eylemi

İşte İstanbul depreminin sesi!

İşte İstanbul depreminin sesi!

Caminin minaresi depremde böyle yıkıldı

Caminin minaresi depremde böyle yıkıldı

Market kamerasından deprem anı!

Market kamerasından deprem anı!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:12:21