Vatandaş dövize akın ediyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, 25 Haziran haftası itibariyle döviz mevduatları 620 milyon dolar artışla 226,5 milyar dolara yükseldi.







Diken'in haberine göre yurt içi yerleşiklerin yabancı para hesapları ocak ayında 236 milyar dolar ile tarihi zirveyi görmüştü.Aynı haftada gerçek kişilerin döviz mevduatları 379 milyon dolar artışla 141,8 milyar dolara yükseldi. Tüzel kişilerin döviz mevduatı ise 242 milyon dolar arttı.





Parite etkisinden arındırılmış veriye bakıldığında ise döviz mevduatlarının 25 Haziran haftasında 397 milyon dolar arttığı görülüyor. Gerçek kişilerde bu veri setine göre döviz mevduatları 340 milyon dolar artış görürken, tüzel kişilerde bu rakam 57 milyon dolar.





Döviz mevduatlarının toplam mevduatlardaki payı ise yüzde 54 seviyesinde seyretmeye devam ediyor.Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin resmi olarak başladığı 9 Temmuz 2018 tarihinde 4,5 lira seviyesinde bulanan dolar bugün 8,67 liradan işlem görüyor. Bu, aradan geçen zaman diliminde TL’nin yüzde 90’lı seviyelerde bir değer kaybı yaşadığını gösteriyor. O gün 5,3 lira olan avro ise 10,29’da.





Türkiye’nin yüksek risk primi, çift haneli enflasyon, swaplar hariç tutulduğunda rezervlerin ciddi anlamda sıkıntılı oluşu, siyasilerin faiz mesajları, ABD ile yaşanan S-400 krizi ve Avrupa Birliği ile gerilen ilişkiler ise TL’nin yüksek faiz olanağına rağmen pek tercih edilmemesine neden oluyor.





TL, son olarak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz mart ayında Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal’ı gece yarısı kararnamesi ile görevden alması sonrası kısa sürede yine kalıcı ve büyük bir değer kaybı yaşamış; dolar kuru 7,20’li seviyelerden 8,40’lara kadar fırlamıştı. Erdoğan’ın bu kararı ayrıca Borsa İstanbul’da da sert kayıplara neden olmuş ve hisse senetlerinde çok büyük düşüşler meydana gelmişti.





Yüksek faiz karşıtı görüşleriyle bilinen yeni MB Başkanı Şahap Kavcıoğlu yönetiminde henüz hiç faiz indirimi yapmayan Merkez Bankası ise bugün TL’yi daha cazip hale getirebilmek için bankaların zorunlu karşılık oranlarında değişikliğe gitmişti.