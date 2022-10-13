Cumhurbaşkanlığı seçimlerine giderek yaklaşırken vatandaş, ekonomik koşullar altında ezildikçe eziliyor. Ekonomi kötüleştikçe AK Parti iktidarının özelleştirme politikaları vatandaşın tepkilerine neden oluyor. Sokak röportajında bir vatandaş Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan'a özelleştirme tepkisi gösterdi.





"Mor Mikrofon" kanalına konuşan Vatandaş, "Teneke koy karşısına tenekeye oy vereceğiz. Ülkede satmadık yer bırakmadı. Şu gençlerin, çoluğun çocuğun hakkını sattı. Deliye desen altın yumurtlayan Telekom'u satmaz. Türkiye'nin 100 yıllık birikimini sattı. Babasının malı gibi. Vatandaş Telekom'u, Şeker fabrikaları kazandı, geldi sattı. AK Parti'yi 30 kişiyle kurdu, yola çıktığı arkadaşlarını yolda bulduklarına sattı. Arkasına bir döndü biri Cin Ali (Bin Ali Yıldırım), biri de kendisi kaldı. Ali Babacan vs. hepsi gemiyi terk etti. Bir tek kendisi haklı. " dedi.