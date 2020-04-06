Vatandaş evden çıkamıyor, yola köprüye para ödüyor!

30 büyükşehire giriş-çıkış yasaklandı. Hekes eve kapandı; ancak geçmediği yolların, köprülerin, tünellerin parasını verilen Hazine garantileri nedeniyle ödemeye devam ediyor.





ELDE KALAN PARA YURTTAŞ İÇİN HARCANSIN





Cumhuriyet Halk Partis (CHP) Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, köprü ve tüneller için verilen döviz garantili ödemelerin bir yıl ertelenmesini, ödemelerde TL’ye dönülmesini ve elde kalan paranın da halk için harcanmasını istedi.





Girgin, hükümetin verdiği Hazine garantilerine ve Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) projelerine dikkati çekti.





Girgin, KÖİ yatırımları, garanti ödemeleri TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nun gündemine geldiğinde, yol ve köprülere ödenen paralara yönelik eleştirilere Ulaştırma Bakanı’nın “İsteyen eski yolu kullanabilir.” diye cevap verdiğini hatırlattı.





GEÇİLMEYEN KÖPRÜNÜN, KULLANILMAYAN HASTANENİN PARASINI ÖDENİYOR





Meselenin köprü ve yol geçişlerinde isteyenin paralı yoldan, isteyenin eski yoldan geçmesi değil, vatandaşın geçmediği köprülerin, yatmadığı hastanelerin parasını ödemesi olduğuna işaret eden Girgin, hükümetin konuya bakışına tepki gösterdi.





Şehir hastaneleri, köprü ve otoyollar için Hazine’den yapılan ödemenin 2018’de 6,2 milyar lira, 2019’da da 9,7 milyar lira olduğuna dikkati çeken Girgin, 2020 bütçesinde ise garanti ödemelerine 18,9 milyar lira kaynak ayrıldığını belirtti.





2 YILDA 3 KATINA ÇIKTI





Yapılacak garanti ödemelerinin sadece 2 yılda 3 katına çıktığını kaydeden Girgin, 2020, 2021 ve 2022 yıllarında ise tamamına yakını Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) iktidarının gözde müteahhitlik şirketleri olan sermaye gruplarına 31 milyar 274 milyon lira daha garanti ödemesi yapılmasının planlandığını vurguladı.





“Halkın cebinden 5 kuruş çıkmayacak.” denildiğine işaret eden Girgin, “Doğru 5 kuruş çıkmıyor, milyar dolarlar çıkıyor ve çıkmaya da devam edecek. Bir yağma düzeni kurulmuş durumda. Önce bir yatırımı yandaş firmaya ihale ediyorlar, sonra bu yandaş şirketlere, kamu bankalarından çok düşük faizle ‘yatırım kredisi’ adı altında gerekli parayı veriyorlar. Yetmiyor, bir de her yıl Hazine’den para ödüyorlar. Bunun adı yasal soygun değildir de nedir?” diye sordu.





Girgin, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın cevaplaması talebiyle verdiği soru önergesinde “Döviz garantili Hazine ödemelerini en az 1 yıl süreyle ertelemeyi ve ödemeleri TL’ye çevirmeyi düşünüyor musunuz?” sorusunu yöneltti.