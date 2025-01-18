Vatandaş garantili Osmangazi Köprüsü’ne 15 milyar dolar ödeyecek

Kamu özel işbirliği modeliyle inşa edilen Osmangazi Köprüsü, devlet bütçesi için adeta kara deliğe döndü. Köprüden geçen otomobiller şu anda 795 lira ödüyor. Yapım maliyeti 1 milyar 500 milyon dolar olan Osmangazi Köprüsü için milletin cebinden toplamda 15 milyar dolardan fazla para çıkacak.





Nefes Gazetesi’nin haberine göre devlet de geçen her araç başına 1,166 lira köprüyü işleten Otoyol A.Ş.’ye ödeme yapıyor. Eğer köprüden geçen araç sayısı, yıllık 14,6 milyon adetlik garantinin altında kalırsa, eksik kalan her geçiş başına devletin şirkete 1,961 TL ödemesi gerekiyor.





Osmangazi Köprüsü’nü, 2036’ya kadar, inşaatı da yapan Nurol, Özaltın, Makyol, Astaldi ve Göçay konsorsiyumunun kurduğu Otoyol Yatırım A.Ş. işletecek. 384 kilometre otoyol, 42 kilometre bağlantı yolu olmak üzere toplam 426 kilometre uzunluğundaki İstanbul-İzmir Otoyolu’nun en önemli kesimini oluşturan Osmangazi Köprüsü, İzmit Körfezi’ndeki Dilovası Dil Burnu ile Altınova Hersek Burnu arasında inşa edildi.





Bin 550 metre orta açıklığı ve 2 bin 682 metre toplam uzunluğu ile dünyanın en uzun açıklıklı asma köprülerinden olan ‘Osmangazi Köprüsü’ 1 Temmuz 2016 tarihinde hizmete açıldı. O tarihten bu yana verilen geçiş garantisi kapsamında devletin, Otoyol Yatırım A.Ş.’ye 2 milyar doların üzerinde ödeme yaptığı belirtiliyor.





Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Osmangazi Köprüsü’nün yapım maliyetini 1 milyar 480 milyon dolar olarak açıklamıştı. Köprüden geçenlerin ve Hazine’nin garanti ödemelerinin toplamı, şirketin yatırım maliyetini fazlasıyla aşmış durumda. Geçiş ücreti politikası nedeniyle milletin cebinden çıkacak rakamın 2036 yılına kadar 15 milyar doları aşacak.





Osmangazi Köprüsü için sözleşme imzalandığında Otoyol A.Ş.’ye garanti edilen araç başına geçiş ücreti 35 dolar artı KDV idi. Ancak bu tutara her yıl ABD’deki enflasyon oranı kadar bir çarpan ekleniyor. 2025 yılında Hazine’nin şirkete garanti ettiği araç başına geçiş ücreti KDV dahil 55 dolar. Bu tutardan sürücülerin ödediği 795 liralık köprü geçişi ücretleri çıkarıldığında, geriye kalan ücreti Hazine ödüyor.