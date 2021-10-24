Vatandaş ‘geçinemiyorum evim yandı’ diye haykırdı, Erdoğan görmezden geldi

Eskişehir Vilayet Meydanı’nda Eskişehir Millet Bahçesi, İl Halk Kütüphanesi ve yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış törenine katılan Erdoğan’ın konuşması bittikten sonra tam kurdelayı kesecekken bir vatandaşın yardım feryadıyla bir an duraksadı. Evinin yandığını, yaşlı annesiyle durduğunu ve geçinemediğini haykıran vatandaş bağırarak Erdoğan’a seslendi. Canlı yayın sırasında bir an duraksayan Erdoğan hiçbir şey olmamış ‘Ya Allah Bismillah’ diyerek açılış kurdelasını kesti.



Bu arada vatandaşın yardım feryadını bastırmak isteyen AKP’lilerinin slogan atması da canlı yayına yansıdı.