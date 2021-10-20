Vatandaş geçmediği köprü ve yollar için 512 TL ödeyecek

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, yarın başlayacak bütçe görüşmeleri öncesinde garantili yol, hastane ve köprülere ayrılan miktarı açıkladı.Altay 2022 bütçesinde garanti ücretler için ayrılan miktarın 42,5 milyar TL olduğunu belirtti ve "Her vatandaşımız geçmediği köprüler ve yollar için 512 TL ödeyecek" dedi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Altay, şu ifadeleri kullandı:





"Erdoğan 'Milletin cebinden kuruş çıkmayacak' demişti. Garantili yol ve hastaneler için 2022 bütçesinde 42,5 milyar TL ayrıldı.

Her vatandaşımız geçmediği köprüler ve yollar için 512 TL ödeyecek. Dolar arttıkça fatura kabaracak, yeni acı reçeteler çıkacak.

Çare derhal seçim."





Altay, bütçede söz konusu kısımla ilgili belgelerin fotoğraflarını da paylaştı.