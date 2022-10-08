Vatandaş güne zam yağmuru ile uyandı

Dolar/TL'de son günlerde yaşanan yükseliş ve bunun yanında uluslararası ürün fiyatlarındaki artışla beraber akaryakıt fiyatlarına yeni zamlar geldi.



NTV'nin aktardığına göre, motorin grubunda salı gününden geçerli olmak üzere 1,39 TL'lik fiyat artışı bekleniyor.



Motorine dün gece 1 lira 53 kuruş, 6 Ekim'de 1 lira 39 kuruş, üç gün önce 1 lira 10 kuruş zam gelmişti.



Böylece motorine bir haftada litrede 5 lira 40 kuruş zam gelmiş olacak.



Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 27.1 liradan satılıyor.



Benzinin litresi ise ortalama 20.6 liradan satılıyor.



Benzine ise geçen günlerde 74 kuruş zam gelmişti.



Yılbaşında benzinin litre fiyatı 12,91 TL; motorinin ise 12,76 TL düzeyindeydi.