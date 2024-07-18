Vatandaş ilaç alamazken vekiller el üstünde! Meclis'in sağlık harcaması 53 milyona dayandı

Birgün’den Havva Gümüşkaya'nın haberine göre, milletvekillerinin sağlığı için bütçeden 52 milyon 567 bin TL harcama yapıldığı ortaya çıktı.





Türkiye'de giderek artan hayat pahalılığı her alanda olduğu gibi sağlık harcamalarında da kendini gösteriyor. Maaşı yüksek enflasyon karşısında eriyen vatandaş, Genel Sağlık Sigortası primlerini öderken, sağlık hizmetleri sonrasında muayene, reçete, ilaç gibi kesintileri de ödemek zorunda kalıyor.Söz konusu durum uzun süredir gündemde yerini korurken, 2024 yılı Ocak-Haziran döneminde milletvekillerin sağlık masrafları için ayrılan bütçe dikkat çekti.Milletvekillerinin sağlık harcamaları için geçen yılın aynı döneminde 27 milyon 615 bin TL harcanırken, artış yüzde 90,4 oranında gerçekleşti.TÜİK TÜFE’de sağlık harcamalarının yıllık fiyat artışı, yüzde 71,6 olan enflasyonun üzerinde yüzde 78,51 olarak hesaplanmıştı.