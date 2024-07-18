Samanyolu Haber /Gündem / Vatandaş ilaç alamazken vekiller el üstünde! Meclis'in sağlık harcaması 53 milyona dayandı /18 Temmuz 2024 16:02

Vatandaş ilaç alamazken vekiller el üstünde! Meclis'in sağlık harcaması 53 milyona dayandı

Vatandaş eriyen maaşıyla sağlık hizmetlerini karşılayamazken, milletvekillerinin yılın ilk altı ayındaki sağlık harcamaları geçen yıla göre yüzde 90,4 artarak 52 milyon 567 bin TL oldu.

SHABER3.COM

Türkiye'de giderek artan hayat pahalılığı her alanda olduğu gibi sağlık harcamalarında da kendini gösteriyor. Maaşı yüksek enflasyon karşısında eriyen vatandaş, Genel Sağlık Sigortası primlerini öderken, sağlık hizmetleri sonrasında muayene, reçete, ilaç gibi kesintileri de ödemek zorunda kalıyor.

Söz konusu durum uzun süredir gündemde yerini korurken, 2024 yılı Ocak-Haziran döneminde milletvekillerin sağlık masrafları için ayrılan bütçe dikkat çekti.

Birgün’den Havva Gümüşkaya'nın haberine göre, milletvekillerinin sağlığı için bütçeden 52 milyon 567 bin TL harcama yapıldığı ortaya çıktı.

GEÇEN YILA GÖRE YÜZDE 90 ARTIŞ

Milletvekillerinin sağlık harcamaları için geçen yılın aynı döneminde 27 milyon 615 bin TL harcanırken, artış yüzde 90,4 oranında gerçekleşti.

TÜİK TÜFE’de sağlık harcamalarının yıllık fiyat artışı, yüzde 71,6 olan enflasyonun üzerinde yüzde 78,51 olarak hesaplanmıştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Vatandaş ilaç alamazken vekiller el üstünde! Meclis'in... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:07:45