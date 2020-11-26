Samanyolu Haber /Ekonomi / Vatandaş ne Erdoğan'ı ne de Merkez Bankası'nı dinledi /26 Kasım 2020 15:44

Vatandaş ne Erdoğan'ı ne de Merkez Bankası'nı dinledi

Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz artırmasına rağmen rolarizasyon devam ediyor. Bankalarda şahıs ve şirketlere ait döviz tevdiat hesaplarının tutarı 228,2 milyar dolara yükseldi.

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Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre döviz tevdiat hesapları (DTH) bir haftada 2,39 milyar dolar artarak, 228,2 milyar dolar ile yeni bir rekor kırdı. 

Mevduatlar içinde gerçek kişilerin hesapları 141,1 milyar dolardan 143,9 milyar dolara yükselirken, tüzel kişilerin hesapları ise 84,6 milyar dolardan 84,261 milyar dolara geriledi.

Sene başında gerçek kişilerin döviz mevduatları 121,2 milyar dolar seviyesindeydi. Son haftada ise hesaplar 143,9 milyar dolara yükseldi. Yurt içinde döviz kurlarının rekor sonrası düşüş yaşadığı son iki haftanın hanehalkı tarafından alım yönünde değerlendirildiği görülüyor.

VATANDAŞ TL MEVDUATTAN ÇIKIP DOLAR ALDI

Tüzel kişilerin hesapları ise sene başında 73,2 milyar dolar idi ve tüzel mevduatlar da döviz alımları devam ederek 84,261 milyar dolara kadar yükseldi.

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vatandaşa döviz ve altından TL’ye geçmeleri için tavsiyede bulunmuştu.

1 trilyon 512 milyar lira olan TL mevduatlar son haftada 1 trilyon 485 milyar liraya geriledi. Toplam mevduat içinde  TL mevduatların payı yüzde 45,9’a inerken, yabancı para mevduatları yüzde 54,1’e yükseldi.
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