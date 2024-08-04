Samanyolu Haber /Gündem / Vatandaş sahilde buldu, jandarma harekete geçti /04 Ağustos 2024 00:43

Vatandaş sahilde buldu, jandarma harekete geçti

Arnavutköy'de denizde bulunan patlamamış havan mermisi jandarma tarafından bölgeden alındı.

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İstanbul Arnavutköy'de, bir vatandaşın denizde bularak, sahile çıkardığı patlamamış havan mermisi jandarma ekiplerince güvenlik önlemleri eşliğinde bölgeden alındı.

Yeniköy Mahallesi'ndeki halk plajında öğle saatlerinde denize giren bir kişi havan mermisi buldu.

Mermiyi plaja çıkaran bu kişinin ihbarı sonucu jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi.

İnceleme yapan ekipler, havan mermisinin 107 milimetre çapında olduğunu tespit ederken uzun süredir denizde olduğu için üzerindeki yazılar aşınan merminin menşeinin belirlenemediği öğrenildi.

Plajın çevresinde güvenlik önlemi alan ekipler ardından havan mermisini kontrollü şekilde bölgeden aldı.

Havan mermisinin hangi ülkeye ait olduğu ve bölgeye nasıl geldiğinin tespiti için çalışmalar sürüyor.
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