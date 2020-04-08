Vatandaş salgınla, geçim derdiyle uğraşıyor Saray kadrolarını genişletmekle meşgul





Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçişle birlikte halkın oylarıyla oluşan TBMM’yi devre dışı bırakan, kendi atadığı bakanlar ve kurullardan oluşan iç kabinesi ile ülkeyi yöneten AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni oluşumlara gidileceğini açıkladı.



Halk, koronavirüs salgınına karşı yeni önlemler yürürlüğe konulmasını ve ekonomik destek paketlerinin açıklanmasını beklerken, Erdoğan, “iç kabinesini güçlendireceği” duyurusu yaptı. Son iki yıl içerisinde saraya bağlı beş ofis, dokuz kurul oluşturan, Bakanlar Kurulu ile birlikte bu birimler eliyle yeni politikaları belirleyen Erdoğan, kurul sayısını artıracağını bildirdi. Erdoğan, Yerel Yönetim Politikaları, Sosyal Politikalar, Sağlık ve Gıda Politikaları, Kültür ve Sanat Politikaları, Hukuk Politikaları, Güvenlik ve Dış Politikalar, Eğitim ve Öğretim Politikaları, Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulları’nın bazılarının yapısının değişeceğini söyledi. Kurul sayısının 10’a çıkarılacağı, Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu’nun ikiye bölüneceği, Gıda, Tarım, Orman ve Hayvancılık Kurulu ile Sağlık ve Sosyal Politikalar Kurulu ismiyle yeni oluşumlara gidileceği açıklandı. Saray’da kurulların yanısıra Finans Ofisi, Yatırım Ofisi, İnsan Kaynakları Ofisi, Dijital Dönüşüm Ofisi görev yapıyor.







CUMHURBAŞKANLIĞINA BAĞLI BAŞKANLIKLAR





Kurul ve ofislerin dışında Devlet Arşivleri Başkanlığı, Devlet Denetleme Kurulu, Diyanet İşleri Başkanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, İletişim Başkanlığı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı, Savunma Sanayi Başkanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı ve Türkiye Varlık Fonu da Cumhurbaşkanlığı’na bağlı olarak çalışıyor.





Cumhurbaşkanlığı’na bağlı ofis ve başkanlıklar birçok kamu kurumunun kısıtlamalarına tabi olmadan çalışabiliyor. 24 Haziran 2018 sonrası Beştepe’de görev yapmaya başlayan ve ülke politikasına yön veren ofis ve kurulların ‘ihale süreçlerine takılmadan’ alım yapabilmesine olanak sağlayan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, aynı yıl yürürlüğe girdi. Bu kararname ile ofisler ve başkanlıklar, Türkiye’nin tanıtımı, ülkedeki yatırımlar, finans kaynaklarının artırılması veya dijital dönüşüm ve teknolojik gelişimin sağlanması amacıyla yapacakları mal ve hizmet alımları ihale sistemi dışına çıkarıldı. Ofis ve başkanlıklar ihale açmadan mal ve hizmet alımını doğrudan, istediği şirketleri davet ederek ya da pazarlık yöntemiyle yapabiliyor.