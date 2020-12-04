Vatandaş soruyor: Nasıl yani?

Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu Kovid-19 Zirvesi'ne video mesajla seslendi.







'Bazı ülkelere bütçe desteği vermeye çalışıyoruz'







Türkiye'nin gelişmekte olan bazı ülkelerde, yerel kaynaklar kullanılarak kişisel koruyucu malzeme üretilmesine yönelik eğitim programları düzenlediğini anımsatan Erdoğan, "Salgın nedeniyle ekonomik sıkıntılarla karşı karşıya kalan bazı ülkelere bütçe desteği vermeye çalışıyoruz. Özel sektörümüz de kamusal alandaki çabalarımıza katkı sağlamaktadır" dedi.







Erdoğan ayrıca "bugüne kadar 156 ülkeye ve 9 uluslararası kuruluşa yardım sağladık." diye ekledi.





Bu sözler, ekonomik krizin göbeğindeki Türkiye halkının tepkisini çekti. Sosyal medya mesajlarında duruma tepki gösteren vatandaşlar, açlık sınırının altında yaşamak zorunda kalan milyonlarca Türk vatandaşının durumuna dikkat çekti.



