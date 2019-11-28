Vatandaş hükümete güvenmiyor

Merkez Bankası haftalık banka ve para istatistiklerini açıkladı. Buna göre yurt içi yerleşiklerin dolar hesaplarında bu hafta artış yaşandı.Vatandaşların dolar birikimleri 22 Kasım ile biten haftada 342 milyon dolar artarak 66 milyar 848 milyon dolardan 67 milyar 190 milyon dolara yükseldi.





Bankalarda bulunan yabancı para toplam mevduatı ise 22 Kasım ile biten haftada 383 milyon dolar artarak, 225 milyon 514 milyon dolardan 225 milyar 897 milyon dolara yükseldi.





Yurt içi yerleşik bireylerin yabancı para mevduatları yerel seçimlerin hemen öncesindeki haftaya kadar altı aylık süreçte aralıksız her hafta artış göstermişti.





31 Mart yerel seçimlerinden önce en son 5 Ekim 2018 haftasında döviz birikimlerini azaltmayı tercih eden bireyseller, yerel seçimlere kadar takip eden 26 haftada döviz birikimlerini kesintisiz artırmıştı.