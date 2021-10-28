Vatandaş zam öncesi akın etti

Benzin ve motorine üst üste gelen zamlar, Samsun’da vatandaşın yeni zamlar gelecek korkusuyla akaryakıt istasyonlarına akın etmesine yol açtı.







Petrol Ürünleri İşverenleri Sendikası (PÜİS) Samsun Şube Başkanı Zafer Güler, “Herkes ‘akaryakıta 45 kuruş zam gelecek’ korkusuyla akaryakıt istasyonlarına akın etti. İstasyonlar 3 günde satacağı malı o günde sattı” dedi.





Ancak, zamlı fiyattan alsınlar diye birçok vatandaşa ‘yakıt yok’ diyen ‘kötü niyetli akaryakıt istasyonu sahibi’ olduğunu da belirten Güler, “Bu kişiler ikaz edildi ancak akaryakıt satmayan 20 istasyonun 18'inde gerçekten yakıt bitti. Halk birden benzin ve motorine hücum edince ana tedarikçilerin elinde de mal kalmadı” dedi.





‘GÜNLÜK SATIŞ 5 BİN LİTREDEN 15 BİNE ÇIKTI’





Güler, normalde 5 bin litre mal akaryakıt satan bir istasyonun söz konusu gün 15 bin litrelik satış yaptığını aktaran Güler, “Birçok istasyon mallarını o günlerde bitirdi. Ancak almaya gittiğinde ana tedarikçiden de mal temin edemedi” diye konuştu.





“Bayileri polis ve EPDK yetkilileri gidip kontrol ettiler. Birçok istasyonun tankında yakıt olmadığı da yapılan incelemelerde görüldü” diyen Güler, “Art niyetli arkadaşlarımız yok mudur? Olmuştur. Onlara da gerekli ikazlar yapıldı” dedi.





‘FİYATLAR MEVCUT SEVİYEDEN AŞAĞI İNMEZ’





Akaryakıt fiyatlarının seyri hakkında da görüş bildiren Güler, şöyle devam etti:





“Dolar, TL karşısında bir yılda yüzde 32 değer kazandı. Aynı zamanda brent petrol fiyatları da 60 dolardan 85 dolara yükseldi. Bunlar akaryakıtın da zamlanmasına yol açıyor.





Devlet ÖTV'yi sıfırlamış olsa dahi fiyatlar şu anki durumundan aşağıya inmez. Dolar bu seviyede kalırsa fiyatlar düşmez. Benzine 25 kuruş indirim geleceği konuşuluyor ama henüz net değil.”