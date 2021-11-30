Vatandaş zamların altında ezilirken TÜİK’e göre Türkiye yüzde 7,4 büyüdü

Çeyreklik bazda büyüme ise yüzde 2,7 olarak kaydedildi. En hızlı büyümenin ihracat ve kamu harcamalarından geldiği izlendi. Buna göre ihracat 3. çeyrekte yıllık yüzde 25,6 arttı.







Kamu harcamalarındaki büyüme ise yüzde 9,4 oldu. Sektörel bazda bakıldığında tarım ve inşaattaki daralma dikkat çekti. Verilere göre tarım sektöründe bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,9’luk daralma yaşandı. İnşaatta üçüncü çeyrekteki daralma yüzde 6,7 oldu. Sanayide büyüme yüzde 10 olurken, hizmetler sektöründe ise yüzde 20,7 olarak gerçekleşti. Hizmet sektörünün büyümesi de yüzde 20,7 olarak kaydedildi.







Sektör performanslarına çeyreklik bazda bakıldığında ise tarım sektöründeki çeyreklik daralmanın 3. çeyrekte de sürdüğü izlendi. Buna göre tarım sektörü üçüncü çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 2,5 daraldı.





Sanayi sektörü üçüncü çeyrekte çeyreklik bazda yüzde 2,2 büyüdü. İnşaat ise yüzde 3,7 daraldı. Hizmetler sektörü ise yüzde 7,9 ile güçlü bir çeyreklik büyüme sergiledi.





Ana gruplara bakıldığında yıllık yüzde 7,4’lük büyümeye en yüksek katkının net ihracattan geldiği izlendi. Buna göre ihracat 6,8 puanlık katkı verdi.





İhracatı 5,4 puanlık katkıyla iç tüketim, 1,2 puanla devlet harcamaları izledi. Yatırımlar büyümeden 0,6 puan götürürken stoklar ise 7,8 puanlık negatif etki etti.





Hane halkı tüketimine ilişkin verilerde dayanıklı mallardaki büyümenin tek haneye inmesi dikkat çekti. Buna göre üçüncü çeyrekte dayanıklı tüketim mallarındaki büyüme yüzde 5,2 oldu. Böylelikle dört çeyrek sonra yıllık büyüme tek haneli gerçekleşti.





İşgücü ödemelerinin cari fiyatlarla Gayrisafi Katma Değer içerisindeki payı geçen yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 30,1 iken bu oran 2021 yılında yüzde 29,8 oldu. Net işletme artığı/karma gelirin payı ise yüzde 54,4’ten yüzde 54,6’ya yükseldi.







Üçüncü çeyrekte yarı dayanıklı mallarda büyüme yüzde 23,6, dayanıksız mallarda ise büyüme yüzde 8,2 oldu.





TÜİK verilerine göre üçüncü çeyrekte makine-teçhizat yatırımları büyümesine devam etti. Üçüncü çeyrekte makine-teçhizat yatırımlarındaki büyüme yüzde 17,5 oldu. İnşaat yatırımları ise yüzde 9,6 daraldı.





Üçüncü çeyrek performansı Türkiye’yi G-20 içinde ilk sıraya taşıdı. G-20 içinde Türkiye’yi yüzde 6,6 ile İngiltere, yüzde 4,9 ile Çin takip etti. İngiltere’de yıllık enflasyon yüzde 4,2 olurken, Çin’de ise yüzde 1,5 olmuştu.