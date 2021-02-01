Vatandaşa acı reçete, kendilerine lüks araba!

Mayıs 2019–30 Nisan 2021 tarihleri arasında kullanılması için 66 makam aracını 28 milyon 493 bin 600 lira karşılığında kiralayan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), 2023 yılı sonuna kadar kullanılacak 69 yeni lüks araba için yeni bir ihaleye çıktı. İhale şartnamesine göre arabalar en az 2020 model ve sıfır olacak.







Daha önceki ihalede "en az 2019 model ve sıfır kilometre" 66 makam aracı için 28 milyon 493 bin 800 TL ödenmişti. Araç kiralama hizmeti için PTT Anadolum Lojistik Anonim Şirketi ile sözleşme imzalanmıştı.





BAŞKANLIK DİVANI ÜYELERİ, PARTİLERİN GRUP BAŞKANVEKİLLERİ İÇİN YENİ İHALE





66 makam arabasının kiralık kullanım süresi doldu. Bu yüzden, Meclis; 69 adet yeni makam arabası için yeni ihale açtı. İhale duyurusu, TBMM Genel Sekreterliği tarafından 22 Ocak 2021 tarihinde yapıldı. İhale ise 24 Şubat 2021’de ihale düzenlenecek.





Kiralanan arabalar daha önce olduğu gibi Meclis’in Başkanlık Divanı üyeleri, parti grup başkanvekilleri, komisyon başkanları ve uluslararası komisyon başkanlarının hizmetinde kullanılacak.





1 Mayıs 2021 ile 31 Aralık 2023 tarihleri arasında makam hizmetleri için kullanılacak araçlar en eski 2020 model ve sıfır kilometre olacak.





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